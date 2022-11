Waarom een verdwaalde raket in Polen een testcase voor de Navo was

Het Navo-grondgebied werd aangevallen. Of daar leek het dinsdagavond toch even op. Aan de Poolse kant van de grens met Oekraïne vielen twee doden nadat er een raket neerviel. Het lijkt erop dat het niet om een bewuste Russische aanval ging, maar de discussie over het activeren van artikel 5 van het Navo-verdrag kwam wel volop op gang. Stonden we opnieuw op de rand van een wereldoorlog? Of moet er daarvoor nog meer gebeuren?