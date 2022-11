Supporteren of boycotten? Hoe het WK voetbal me innerlijk verscheurt

Nee, het WK in Qatar ‘leeft’ voorlopig niet onder voetbalfans. Ook wetenschapsjournalist Senne Starckx kon dit toernooi aanvankelijk gestolen worden. Maar nu de aftrap nadert, begint zijn voetbalenthousiasme langzaam op te laaien.

Zondag begint de wereldbeker voetbal, maar de WK-vibes zijn ver te zoeken. In ons land worden grote supportersevents afgelast omdat er te weinig tickets zijn verkocht. En gastland Qatar sponsort zelfs supporters om er de stadions te komen vullen. Nee, dit WK ‘leeft’ voorlopig niet. Vreugdetaferelen zoals na de memorabele overwinning van de Rode Duivels tegen Brazilië vier jaar geleden: ik kan het mij deze keer moeilijk voorstellen. Toch durf (en wil) ik niet uit te sluiten dat de vlam straks alsnog in de pan slaat, eens de bal rolt daar in Qatar – en het liefst in het doel van onze tegenstanders.

Persoonlijk ben ik nog in dubio hoe ik dit WK zal beleven, en ik merk in mijn omgeving dat ik niet alleen ben. Dat is nieuw, want zeker sinds de Belgen weer present zijn op eindrondes (van WK’s, maar ook van EK’s) was dat vooruitzicht altijd zonneklaar. Weken voor de openingsmatch hadden we de wedstrijden van de Rode Duivels aangekruist in onze agenda’s, en tijdens lange discussies wikten en wogen we de sterktes en zwaktes van de nationale ploeg en beoordeelden we de tegenstanders. En we verlekkerden ons op nieuwkomers op het toernooi. Wie zou de verrassing worden?

• Stiekem al alle matchdagen aangekruist? Volg het WK-nieuws in onze liveblog

Waar we het vroeger nauwelijks over hadden: in welk land het toernooi werd georganiseerd. Kon het ons wat schelen dat er werd gespeeld in Brazilië of Rusland, waar de vorige twee WK’s plaatsvonden. Tijdens de wedstrijduitzendingen merkte je daar toch niks van. Maar hoe anders is dat vandaag! Nu lijkt het alleen maar over het gastland te gaan. Over de grote vergissing die de Fifa beging door dit WK aan Qatar toe te wijzen.

Het rijmt niet

De feiten zijn intussen bekend, die hoef ik niet nog eens op te sommen. En het zijn die feiten die volgens mij aan de basis liggen van de, voorlopig, onderkoelde sfeer rond het WK – veel meer dan het koude weer. Want hoe kun je voluit voor je team supporteren of van de wereldbeker genieten, toch de hoogmis van het internationale voetbal, als je het toernooi eigenlijk ook wil boycotten?

Psychologen noemen dit cognitieve dissonantie. Hierbij clashen overtuigingen, gedragingen en gevoelens die inconsistent zijn. In mijn geval, en ik vermoed ook bij vele anderen, botst mijn rechtvaardigheidsgevoel met de voetbalsupporter in mij – of beter: WK-supporter, want clubcompetities doen mij veel minder.

Tot voor kort merkte ik dat het eerste de overhand had. Dit WK kon mij gestolen worden, vond ik. Door de manier waarop het op die beruchte decemberdag in 2010 aan Qatar was toegewezen: achteraf bleek dat de sjeik het simpelweg had gekocht. Door de wantoestanden die sindsdien zijn opgedoken. Door het streng-islamitische regime in de Golfstaat. Met een meewarig gevoel zag ik de afgelopen weken de onvermijdelijke tricolore prullaria in de supermarkt liggen. En toen mijn gemeente in samenwerking met de lokale middenstand een pronostiek opzette, voelde ik ergernis bij dat ogenschijnlijke wegkijken. Weer eens regeert de middenstand het land.

• En toch heeft Qatar geen spijt van het WK

Of is het toch Koning Voetbal die regeert? Want nu het aftellen is naar de openingsmatch van komende zondag, begint de WK-supporter in mij zich plots te roeren. De matchdagen van de Rode Duivels zijn inmiddels netjes aangekruist in mijn agenda. En wanneer nieuwe afspraken moeten worden gemaakt, check ik toch gauw even het speelschema. Spanje-Duitsland, op zondagavond 27 november: hm, kunnen we misschien een andere keer afspreken?

Rationaliseren

Ik merk dat die innerlijke supporter de laatste dagen dat rechtvaardigheidsgevoel van daarnet aan het counteren is. Daardoor voel ik me almaar minder ongemakkelijk bij die prille, opkomende WK-vibes. Het had al effect: ik vulde zowaar een pronostiek in. Zou het kunnen dat die cognitieve dissonantie langzaam oplost? Dat zou geen verrassing zijn. Volgens de theorie van de cognitieve dissonantie kunnen we dat ongemakkelijke gevoel immers onbewust doen verminderen én doen verdwijnen. Bijvoorbeeld door te ‘rationaliseren’. Hierbij slorpen we gewillig nieuwe informatie op die de tweestrijd in ons brein kan beslechten.

• ‘Deviltime’ laat op zich wachten: derde WK-dorp geannuleerd

Ook bij mij was dat rationalisatieproces in gang geschoten. Dat merkte ik nadat ik naar de docureeks Fifa uncovered had gekeken (op Netflix, een aanrader). Dat de wereldvoetbalbond geen toonbeeld is van deugdelijk bestuur, wist ik al. Maar hier werd een beeld geschetst van een organisatie waar corruptie decennialang de kern van het beleid vormt, tot diep in de vorige eeuw. Wat de Qatarezen hadden gedaan, was eigenlijk niet nieuw. Bij zowat elke WK-toewijzing waren er verdachte enveloppen rondgegaan. Ik kreeg zelfs even een beetje sympathie voor het Golfstaatje, dat zonder schroom het vuile spel had meegespeeld en het zelfs had weten te winnen.

Fifa uncovered, een aanrader. Foto: netflix

Ik ontdekte ook dat de kiem voor die rationalisatie, voor het oplossen dus van de cognitieve dissonantie in het voordeel van de WK-supporter in mij, al een poos geleden was geplant. Iedereen die oproept tot een boycot van het WK in Qatar heeft het over de meer dan 6.500 arbeiders die zouden zijn omgekomen bij de bouw van de WK-stadions. Dat cijfer roept vragen op, bleek maanden geleden al. De afgelopen jaren zijn de arbeidsomstandigheden in Qatar ook verbeterd, dat kon deze krant recent nog met eigen ogen vaststellen. Vergelijk dat eens met vier jaar geleden. Toen hing er rond het WK in Rusland heel wat minder protest, terwijl Poetin op dat moment ook al de Oekraïense Krim bezet hield. En sindsdien is het er daar niet beter op geworden.

Nee, ik ga dit WK niet boycotten, daarvoor bekijk en beleef ik het te graag. Maar ik begrijp het volledig als anderen deze editie geen blik waardig gunnen. Bij hen overwint het rechtvaardigheidsgevoel en lost de cognitieve dissonantie in die richting op. Of ze geven gewoon geen zier om voetbal, dat kan natuurlijk ook.

De dingen waarover we babbelen op een terras, bij een koffie of een glas wijn. Het leven en wat ons bezighoudt. Elke dag, in de blog Uit Het Hart, op de site en in de app van De Standaard.