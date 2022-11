‘Hoofddoek voor de klas is zaak van de scholen’

De Vlaamse meerderheidspartijen zijn niet van plan om zich te mengen in het heropflakkerende debat over de hoofddoek op school.

‘Er zijn op dit moment ouders wier kinderen soms zes uur per week geen les krijgen, omdat ze geen leerkracht hebben. Tegelijk zitten er jonge mensen met talent te wachten om te gaan lesgeven. Ik ben voor meer leerkrachten, of die dan een hoofddoek dragen of niet, is voor mij totaal geen issue.’

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau toonde zich dinsdagavond in De afspraak pragmatisch in de discussie over de problemen van studenten in de lerarenopleiding die een hoofddoek dragen en als dusdanig moeilijk aan een stageplaats geraken. Voor de partij toont het verzet tegen de hoofddoek vooral aan dat de ‘rechtse identitaire discussie’ onze welvaartsstaat ondermijnt. ‘Door het gebrek aan leerkrachten gaat de kwaliteit van het onderwijs net achteruit.’

Net als Groen wil Vooruit af van het hoofddoekenverbod voor de klas. De partij maakt ook een onderscheid met een hoofddoekenverbod voor leerlingen onder de zestien jaar in de klas, waar voorzitter Rousseau enkele jaren geleden de discussie over wou openen. ‘Toen ging het om de vrijheid om een hoofddoek te dragen versus de onderdrukking door een hoofddoek. Hier gaat het erover of iemand met een hoofddoek neutraal is. Dat is iets anders’, reageert de partij.

• ‘Het onderwijs heeft net nood aan rolmodellen met een hoofddoek’

Ook Luc Sels, rector van de KU Leuven, vraagt om het hoofddoekenverbod te herzien. ‘Nu verliezen we veel talent’, vindt hij. ‘Deskundigheid en engagement zijn van tel. Nagaan of die op punt staan, doe je bij het aanwerven.’

Vrijheid

Maar dat wil niet zeggen dat er snel een oplossing zit aan te komen. Enkele hogescholen slaakten dinsdag in De Standaard een noodkreet: sommige studentes moeten hun studies verlengen omdat scholen hen een stageplaats weigeren als ze voor de klas een hoofddoek willen dragen. Bij de Vlaamse meerderheidspartijen klinkt het unisono dat dit hun vrijheid is.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) liet onmiddellijk weten het ‘perfect verdedigbaar’ te vinden dat een school niet wil dat leerkrachten ‘opzichtige tekenen van religieuze overtuiging’ dragen. ‘Kandidaat-leerkrachten die de keuze van de school niet willen respecteren, hebben blijkbaar een hogere roeping dan lesgeven’, vindt de minister.

CD&V wil de schooldirecteurs zelf laten beslissen of ze de hoofddoek verbieden. ‘Scholen hebben de vrijheid om die inschatting zelf te maken’, zegt Vlaams Parlementslid Hilâl Yalçin. ‘Het inperken van die vrijheid is geen oplossing voor het lerarentekort.’

Ook volgens Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert moeten scholen en netten zelf bepalen of het dragen van levensbeschouwelijke tekenen opportuun is. ‘De overheid of de politiek moet geen enkel net opleggen wat het moet doen, wat ons betreft. Zij kiezen zelf.’

Loopbaanpact

De vraag is wat er dan wel moet gebeuren om de betrokken studentes hun opleiding te laten afmaken. CD&V denkt meer aan structurele hervormingen zoals het langverwachte lerarenloopbaanpact, maar dat biedt geen oplossing op de korte termijn.

De discussie over de hoofddoeken leidt dus voorlopig alleen tot nieuwe polarisatie. In het Vlaams Parlement staan Groen en Vooruit woensdag opnieuw lijnrecht tegenover N-VA en Vlaams Belang.