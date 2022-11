De Keniaanse journalist Alvin Kaunda was aan het filmen vanuit een olifantenweeshuis in de hoofdstad Nairobi, toen hij plots een nieuwsgierig tikje op zijn schouder voelde. Kaunda deed voor Kenia’s Broadcasting Corporation (KBC) verslag van de manier waarop jonge olifanten tijdens de droogte werden verzorgd. Dat verslag uitbrengen tussen wilde dieren niet evident is, kan de jonge reporter beamen.