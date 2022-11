Al jaren krijgt Brussel klachten binnen over racistische en seksistische afbeeldingen op de bekende stripmuren. Daarom brengt de stad bij elke tekening een QR-code aan, waarmee bezoekers de nodige uitleg kunnen vinden. Maar die inspanning volstaat niet voor iedereen.

Fanny Kiekeboe die wulps met een hoepel zwiert op de gevel van het Amerikaans Theater in Laken. Of de tekening Oh! Lieve hemelin de buurt van het Justitiepaleis, waarop twee agenten loeren naar een man ...