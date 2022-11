‘Deviltime’ laat op zich wachten: derde WK-dorp geannuleerd

De Belgische voetbalbond trekt de stekker uit het WK-dorp ‘The Desert’ in Vilvoorde. Het is het derde fandorp dat de handdoek in de ring werpt. Ook andere tekenen wijzen erop dat het nog geen ‘deviltime’ is.

Geen hoesjes op autospiegels, geen tricolore vlaggen uit het raam en amper vraag bij verhuurders van grote ledschermen. Het enthousiasme van de Belgen om collectief het nationale voetbalteam naar de wereldtitel te juichen, lijkt zoek.

‘Als je minder dan 200 tickets verkoopt, terwijl er plaats is voor 5.000 mensen, dan weet je genoeg: het leeft niet’, zei de organisator van het intussen geschrapte WK-dorp in Mechelen aan Het Nieuwsblad. Dat was ruim onder de 1.500 tot 2.000 toeschouwers die nodig waren om het evenement te laten renderen. Bovendien is het herfst, kouder en vroeger donker. Niet bevordelijk voor de WK-koorts, merkt dezelfde organisator op.

Omstreden gastland

De commotie rond de mensenrechten in gastland Qatar maakt het er niet beter op. Homofobe uitspraken van gezagsdragers, mensonterende werkomstandigheden voor wie aan de stadions meebouwde en een mea culpa van oud-Fifa-baas Blatter werpen een schaduw op dit WK voetbal.

‘Wij gaan door en we hebben er een goed oog in’, zegt een gemotiveerde Olivier Orlans, organisator van het WK-dorp in de Oostendse Wellington Hippodroom. Daarmee trekt hij aan hetzelfde zeel als koning Filip. De monarch probeerde via een ludieke promotievideo op de sociale media van de Rode Duivels ‘deviltime’ in te luiden. Misschien is het nog wachten op de eerste prestaties op het veld vooraleer de WK-gekte in ons land echt losbarst?

