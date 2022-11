Treinbestuurdersvakbond wil twee dagen staken

Treinbestuurdersbond ASTB roept op tot een staking op woensdag 30 november en donderdag 1 december. Dinsdag hadden de grote vakbonden ACOD Spoor, ACV Transcom en VSOA Spoor al laten weten dat ze op dinsdag 29 november een spoorstaking organiseren.

De stakingsaanzegging van ASTB dateert van maandag. Daarin roept de kleine vakbond op tot een 48 urenstaking tussen 3 uur op 30 november en 3 uur op 2 december. De aanzegging dekt alle treinbestuurders, of ze ‘wel of niet gesyndiceerd bij het ASTB’ zijn, luidt het.

Het ASTB klaagt onder meer aan dat ‘de veiligheid in het gedrang’ komt. De bond wijst naar het toegenomen aantal gevallen waarbij treinbestuurders voorbij een stopsein reden: 83 procent meer in de eerste jaarhelft. ‘Onaanvaardbaar, gezien de huidige technologieën die de bestuurder zouden moeten helpen in geval van een menselijke fout.’

Daarnaast gaan de werkomstandigheden ‘steeds verder bergaf’. Het ASTB verwijst naar te lange werkdagen, te weinig pauzes en geweigerde vakantieaanvragen.

ACOD Spoor, ACV Transcom en VSOA Spoor dreigen met een actie op 28 november vanaf 22 uur tot 29 november 22 uur en hebben ook al een stakingsaanzegging ingediend. Het is de tweede staking in korte tijd. Op 5 oktober was er al een 24 urenstaking.