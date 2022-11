Navo overlegt over raketaanval, maar artikel 4 lijkt van de baan

Polen zou uiteindelijk toch geen beroep doen op artikel 4 van het Navo-verdrag. Meer en meer signalen wijzen erop dat de raket die gisteravond insloeg in Polen niet uit Rusland kwam, maar afweer uit Oekraïne was.

Volgens persagentschap Reuters heeft de Amerikaanse president Joe Biden zijn collega’s van de G7 en de Navo ingelicht dat de raket die dinsdagavond twee doden maakte in het Poolse grensdorp Przewodów een Oekraïense luchtafweerraket is. Het zou dus niet gaan om een aanval of een misser vanuit Rusland. Gisteren was al duidelijk dat artikel 5 hoogstwaarschijnlijk niet gebruikt zou worden, nu lijkt dus ook artikel 4 definitief van de baan.

Artikel... 4? Ja, vier. Na acht maanden oorlog in Oekraïne is artikel 5 van de Navo genoegzaam bekend – een aanval op één is een aanval op allen. Artikel 4 kan gezien worden als een opmaat naar artikel 5. Het luidt dat: ‘The Parties will consult together whenever, in the opinion of any of them, the territorial integrity, political independence or security of any of the Parties is threatened.’ Dat betekent dat wanneer een lidstaat zich bedreigd voelt, hij dit artikel kan inroepen. De Noord-Atlantische Raad (NAC) komt dan bijeen om de situatie en de eventuele dreiging te bespreken. Nadien volgt dan een gezamenlijk standpunt of kunnen er maatregelen aangekondigd worden.

Navo-raad wel bijeen

Directe militaire actie valt na zo’n artikel 4-bijeenkomst niet te verwachten. Daarvoor bestaat immers artikel 5, maar dan moet er sprake zijn van een aanval op een Navo-lidstaat. Dat is hier niet het geval en de Polen zouden nu zelfs vinden dat er niet genoeg aanleiding is om naar 4 te grijpen.

Dat betekent niet dat er géén Navo-overleg is vandaag. Dat is wel degelijk aan de gang. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg leidt een vergadering van de Raad en ook op niveau van de miliaire inlichtingendiensten is er een hele dag overleg. Vanmiddag houdt Stoltenberg ook een persconferentie. Alleen wordt een groot deel van het aplomb weggehaald door niet naar artikel 4 te grijpen.

De Navo doet al acht maanden haar best om zelf zo min mogelijk te provoceren of Rusland aanleiding te geven voor groot misbaar. De gevolgen van een onbesuisde reacties of verklaringen vanuit de Navo kunnen immers immens zijn. Als de Navo echt in het conflict betrokken raakt, komen we in een scenario van een Derde Wereldoorlog terecht.

Artikel 4 is populair

Waar artikel 5 nog maar één keer is ingeroepen, door de Verenigde Staten na de 9/11-aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, is de drempel voor artikel 4 duidelijk lager. Het werd al zeven keer gebruikt. De laatste keer was begin dit jaar, op de dag van de Russische invasie in Oekraïne. Op 24 februari deden zowel Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Slovakije als Polen een beroep op artikel 4. De Navo kwam toen onmiddellijk bijeen voor overleg en maakte na afloop duidelijk dat een aanval op Navo-grondgebied niet zonder gevolgen zou blijven. De Oostflank van de Navo werd sindsdien ook enorm versterkt.

Turkije heeft al het vaakst gebruikgemaakt van artikel 4. In juli 2015 gebeurde dat na een terroristische aanslag waarbij 32 mensen om het leven kwamen. De Turken wilden toen vooral duidelijk maken hoe ernstig ze de situatie namen en hun Navo-partners op de hoogte stellen van de maatregelen die ze zouden nemen. Na de bijeenkomst veroordeelde de Navo de aanslagen, maar nam geen verdere stappen. De Turken trokken ook in 2012 al aan de Navo-alarmbel. Eerst nadat Syrische luchtafweer een Turks gevechtsvliegtuig uit de lucht had gehaald, en een tweede keer nadat vijf Turkse burgers slachtoffer werden van Syrische bommen. De Turken vroegen toen om extra luchtafweer en kregen die ook van hun Navo-partners.

Ook de Polen kennen de artikel 4-procedure al langer. In maart 2014 riep het land de Navo bijeen wegens de gespannen situatie in buurland Oekraïne. Rusland had toen net het Oekraïense Krim-schiereiland geannexeerd.