Angèle dolenthousiast wanneer ze haar stem hoort op haar bus

De MIVB laat een bus rijden op lijn 95 die volledig gewijd is aan Angèle. De popartieste verklaart zo in de heruitgave van haar album Nonante-Cinq opnieuw haar liefde voor Brussel en de openbaarvervoersmaatschappij. Op haar Instagramaccount deelt ze haar enthousiasme in een video.

Na een eerste samenwerking in 2018 voor de release van het album Brol, slaan de MIVB en Angèle opnieuw de handen in elkaar voor een honderd procent Brusselse actie. De artieste en de vervoersmaatschappij grijpen de heruitgave van het album Nonante-Cinq aan om een speciale ervaring te bieden aan reizigers van buslijn 95.

Angèle naast haar bus die rijdt op lijn 95.

In de tweede helft van november neemt de MIVB reizigers mee op een unieke ervaring op lijn 95. De bus wordt aangekleed in de kleuren van het album. Aan boord zullen de reizigers het opnieuw uitgebrachte album kunnen beluisteren dankzij QR-codes in het voertuig. Voorts leende Angèle haar stem ook voor de audio-aankondigingen van de MIVB en kondigt ze zelf alle haltes aan op lijn 95. Er is ook een wedstrijd op muziekplatform www.vibes.mivb.be met prijzen zoals concerttickets en gesigneerde vinylplaten.

Met bijna 26.000 ritten per dag is lijn 95, na lijn 71, de drukste van het MIVB-net. Hoewel het een lijn is met een hoge frequentie, heeft buslijn 95 op bepaalde delen van haar traject te kampen met verkeersopstoppingen. Daarom bestudeert de MIVB verschillende mogelijkheden om deze verbinding verder te verbeteren. Een daarvan is de omvorming van de lijn tot een hoogwaardige tramlijn die in eigen bedding van het centrum naar het zuidoosten van het gewest en de universiteitscampussen loopt.