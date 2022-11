‘Aanzienlijke oversterfte’ door hete zomer van 2022

Volgens cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano was het sterftecijfer in ons land in de zomermaanden 5,7 procent hoger dan verwacht. Het gaat om de hoogste oversterfte van de laatste twintig zomers.

Afgelopen zomer stierven 2.291 mensen boven op het verwachte sterftecijfer. Dat is 5,7 procent meer dan voorspeld, ‘een aanzienlijke oversterfte’ volgens Sciensano. ‘Dit is de hoogste oversterfte van de voorbije twintig zomers’, meldt het gezondheidsinstituut in een persbericht. Dat valt deels te verklaren door de vele hete periodes dit jaar. De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan werd liefst vier keer geactiveerd.

Uit de cijfers blijkt verder dat er grote verschillen zijn volgens geslacht en leeftijd. Er overleden relatief veel vrouwen, en dan vooral vrouwen die ouder waren dan 85 jaar. Bij mannen was de oversterfte beperkt, en was ze juist te zien bij de groep onder de 85 jaar.

Sciensano verklaart de cijfers niet alleen door de extreme hitte, maar ook door andere factoren. ‘Covid-19 bleef slachtoffers eisen, met 1098 sterfgevallen tijdens de zomer’, schrijft het instituut. Al nuanceert het meteen dat de zomerse oversterfte niet louter op het conto van het coronavirus moet worden geschreven.