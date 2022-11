Gesloten kinderdagverblijf in Keerbergen kreeg drie formele klachten sinds 2015

Kinderdagverblijf Mippie en Moppie 2 in Keerbergen heeft sinds 2015 drie formele klachten ontvangen. Dat meldt het Agentschap Opgroeien. Het kinderdagverblijf werd maandag met onmiddellijke ingang gesloten, omdat een kindje in zijn slaapzak met ducttape vastgebonden zou zijn aan zijn bedje.

De klachten hadden voornamelijk betrekking op het pedagogisch handelen, voedingskwesties en inbreuken op de begeleider-kindratio. In 2015, 2017 en 2022 zijn er inspecties geweest. In 2022 werd een handhavingstraject opgestart, met de bedoeling de vastgestelde tekortkomingen te verbeteren.

Op 10 november kreeg het Agentschap een foto waarop te zien was hoe een kind met ducttape aan zijn bed bevestigd was. Daarop werd beslist het kinderdagverblijf meteen te sluiten, en dat voor alvast twee maanden.

In totaal zijn er zes vestigingen van Mippie en Moppie, allen gelegen in Keerbergen en Zemst in Vlaams-Brabant. Mippie en Moppie 1 kreeg sinds 2015 negen klachten: drie daarvan werden op korte termijn in mei 2015 ontvangen, de andere zes kwamen er sinds 2016. Ook hier gingen de klachten onder meer over inbreuken op de begeleider-kindratio, over verzorging en pedagogisch handelen.

Mippie en Moppie 3 werd enige tijd geleden zelf stopgezet door de uitbaters. Na de sluiting van Mippie en Moppie 2 zijn er dus nog vier vestigingen van Mippie en Moppie actief.