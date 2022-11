Sint-Truiden start onderzoek naar champagnefeest van vzw Veerle Heeren

In Sint-Truiden is de voormalige burgemeester Veerle Heeren opnieuw in een controverse beland nadat er vragen zijn gerezen over een factuur van een netwerkevent dat georganiseerd werd door de vzw ‘De Vrienden van Veerle Heeren’. Mogelijk werd de factuur van het event betaald door het stadsbestuur. De oppositie eist duidelijkheid.

Eind mei 2017 organiseerde de vzw een causerie als netwerkevenement op de site van Stayen. Meer dan 300 geïnteresseerden zakten toen naar het STVV-stadion af om de uiteenzetting van Paul-François Vranken, hoofd van het befaamde champagnehuis Vranken-Pommery, aan te horen. Zij betaalden daarvoor 175 euro per persoon of 1.000 euro per tafel.

Nu blijkt echter dat de firma die het evenement voor de vzw organiseerde, het stadsbestuur eind maart 2017 een factuur heeft gestuurd van meer dan 12.000 euro voor verschillende opdrachten van de stad. Volgens oppositiepartij Vooruit wordt de causerie daarin drie keer vermeld. Ludwig Vandenhove (Vooruit) vreest dat de Truiense belastingbetaler heeft meebetaald aan het netwerkevenement waarvan de opbrengst naar de vzw ‘De Vrienden van Veerle Heeren’ ging.

Die vzw werd volgens het Staatsblad op 19 september 2019 ontbonden. Het nettoactief vermogen werd na aftrek van alle kosten die bij de ontbinding gemaakt werden, doorgestort naar de CD&V-afdeling van Sint-Truiden. Zowel oud-burgemeester Veerle Heeren, huidig waarnemend burgemeester Hilde Vautmans (Open VLD), als toekomstig burgemeester Inge Kempeneers (CD&V) zeggen niet op de hoogte te zijn geweest over de details van de bewuste factuur.

‘We hebben een brief gestuurd naar de firma voor meer uitleg over wat ze met “causerie” bedoelen, want de stad heeft er zelf nooit een georganiseerd’, zo liet Vautmans weten aan de redactie van Het Belang van Limburg. ‘Als het om een foute facturatie gaat, vragen we dat ze het geld terugstorten.’

Om meer duidelijkheid te krijgen over het onderzoek naar de bewuste factuur, werden alle documenten overgemaakt aan het de onderzoekers van Audit Vlaanderen die bezig zijn met een onderzoek naar de financiële dienst van Sint-Truiden. Dat onderzoek kwam er nadat bekend werd dat oud-burgemeester Jef Cleeren (CD&V) een lening van de stad had gekregen van 65.000 euro zonder medeweten van het toenmalige stadsbestuur.

Gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (CD&V) wil dat er hierover duidelijkheid komt en heeft een extra raadscommissie samengeroepen. Hij verzekert dat alle raadsleden in alle transparantie op de hoogte gehouden worden.