Woning beschoten in Wilrijk: meerdere kogelinslagen in voordeur en raam

Onbekenden hebben dinsdagavond het vuur geopend op een gebouw in de Sint-Bavostraat in Wilrijk. Er is sprake van meerdere kogelinslagen. Niemand raakte gewond.

Verschillende buurtbewoners van de Sint-Bavostraat in Wilrijk hoorden iets na 21.30 uur enkele luide knallen en verwittigden de Antwerpse politie. Die stelde ter plaatse een perimeter in en het gerechtelijk labo en ontmijningsdienst Dovo kwamen ter plaatse voor verder onderzoek. In de voordeur zouden vier kogelinslagen te zien zijn, ook in een van de ramen op het gelijkvloers is sprake van enkele kogelinslagen. Mogelijk ontplofte ook een soort explosief zoals een vuurwerkbom. Als bij wonder raakte niemand gewond. Op het moment van de aanslag zouden de bewoners van het appartement op het gelijkvloers thuis zijn geweest.

Het is nog onduidelijk wie de daders wilden viseren. Dezelfde straat werd eind vorige maand opgeschrikt toen onbekenden drie molotovcocktails binnen gooiden bij eethuis Poké For You, op de hoek met de Schaliemolenstraat. De zaak brandde volledig uit. Een bewoner van de bovenliggende appartementen raakte bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis. De federale gerechtelijke politie (fgp) Antwerpen startte toen een onderzoek waarbij een link met het criminele drugsmilieu onderzocht wordt. Ook voor de schietpartij van dinsdagavond voert de fgp het verdere onderzoek. Of beide incidenten met elkaar gelinkt zijn, is vooralsnog onduidelijk.