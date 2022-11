Eerst droog met opklaringen, later wisselend bewolkt met kans op bui

Het is woensdagochtend op de meeste plaatsen droog met opklaringen, ten zuiden van Samber en Maas hangt veel lage bewolking. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt en kunnen zich een aantal buien ontwikkelen. De kans daarop lijkt het grootst in de zuidoostelijke helft van het land, meldt het KMI.

De maxima liggen tussen 7 en 11 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 11 en 13 graden elders. Er waait een overwegend matige en in het westen soms vrij krachtige zuidelijke wind.

Woensdagavond en volgende nacht wordt het zwaarbewolkt met matige regenval. In het tweede deel van de nacht volgen er buien die vooral in het westen intens kunnen zijn, eventueel zelfs met een donderklap erbij. De minima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 graden aan zee, met waarden rond 9 of 10 graden in het centrum. De wind waait matig tot vrij krachtig en lokaal zelfs tijdelijk krachtig uit zuid tot zuidoost, tegen de ochtend ruimend naar zuidzuidwest. De rukwinden lopen geleidelijk op tot 60 à 70 km/uur, tegen de ochtend in het westen mogelijk 80 à 85 km/uur tijdens de buien.

Donderdag wordt het wisselvallig met buien, die soms stevig kunnen zijn, met kans op onweer. De maxima liggen tussen 8 graden in de hoge Ardennen en 13 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot overwegend vrij krachtig uit het zuiden tot het zuidwesten. Aan zee waait hij aanvankelijk krachtig. Er zijn rukwinden mogelijk tot rond 75 km/uur.