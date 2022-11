Trump probeert via rechtbank opnieuw zijn Twitter-ban ongedaan te maken

Donald Trump probeert opnieuw zijn Twitter-ban via de rechter ongedaan te maken. Dat blijkt uit documenten die maandag zijn ingediend bij een hogere rechtbank in San Francisco.

Het Twitter-account van Trump werd op 8 januari 2021 permanent opgeschort ‘vanwege het risico van verder aanzetten tot geweld’, na de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers twee dagen eerder.

In mei 2022 verwierp een rechter in Californië de claim van Trump dat zijn verbanning van het sociale netwerk een schending was van het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, waarin vrijheid van meningsuiting is vastgelegd. Ook werd de bewering van de voormalig president dat Twitter optrad als een ‘pion van de staat’ toen het zijn account verbood ongegrond verklaard.

Trump probeert nu via een hogere rechtbank alsnog zijn schorsing opgeheven te krijgen. Zijn advocaten houden vast aan de eerdere bewering dat het verbod in strijd is met de grondwet en werd ingegeven door ‘openlijk partijdige censuur’. Ze eisen dat het account van de oud-president onmiddellijk wordt hersteld en een onbekend bedrag aan schadevergoeding.

Ten tijde van zijn schorsing had Trump ruim 80 miljoen volgers op Twitter. Na zijn ban richtte hij zijn eigen platform op, Truth Social, waar hij voorlopig een paar miljoen volgers heeft. Twitterbaas Elon Musk is bereid Trumps account in ere te herstellen, maar heeft eerder laten weten dat dit zeker nog enkele weken zal duren. Trump zei eerder dat hij niet terug wilde keren op Twitter.