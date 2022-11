Het bericht dat er raketten zouden zijn ingeslagen op een Pools grensdorp, doet in Europa en de VS de alarmbellen afgaan. Is er sprake van een aanval op een Navo-land en moet het militaire bondgenootschap in actie schieten?

Wat is er dinsdagavond precies ­gebeurd in de Poolse grensstad Przewodów, 70 kilometer van de Oekraïense stad Lviv? Zeker is dat er een explosie plaatsvond waarbij twee mensen om het leven kwamen. De ...