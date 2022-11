Rellen in Chinese stad Guangzhou tegen zerocovidbeleid

Een zeldzaam beeld uit het autoritaire China: tientallen inwoners die agressief protesteren. In miljoenenstad Guangzhou richtten mensen hun woede op de extreme strenge lockdown.

Spanningen lopen op Guangzhou, de derde grootste stad van China met zo’n 18 miljoen inwoners. De wijk Haizhu is er onder strikte lockdown geplaatste: alle inwoners moeten thuis blijven. Dat past in de zerocovidstrategie die China nog altijd toepast, ondanks recente berichten over versoepelingen. Op videobeelden is te zien hoe minstens enkele tientallen bewoners toch de straat zijn opgegaan. En wat al helemaal uitzonderlijk is in het autoritaire China: ze durven de confrontatie aan te gaan met de politie. Op de videobeelden is te zien hoe ze een politievoertuig omver gooien en hoe ze dranghekken die de wijk afschermen, omver werpen. Daarop werd massaal oproerpolitie op hen afgestuurd.

In de betreffende wijk wonen veel armere, tijdelijke arbeiders volgens BBC. Ze klagen dat ze niet betaald worden als ze niet opdagen op het werk. Ze kampen met voedseltekort en prijzen die de pan uit swingen door de draconische coronamaatregelen. De voorbije dagen kwam het al vaker tot schermutselingen tussen de inwoners en de handhavers van het coronabeleid. Maar dat het komt tot zo’n openlijke confrontatie is vrij uniek in China.

Ruim twee weken geleden waren er wel schermutselingen in de fabriek van Foxconn, de grootste assemblagefabriek van Apple voor Iphones. Toen wisten tien mensen over een hek te springen om te ontsnappen aan de lockdown die hen gevangen hield in de fabriek.