Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Crisis voor iedereen

Het is crisis voor iedereen en ook op het koninklijk paleis worden besparingen doorgevoerd. Het Laatste Nieuws vlooide het wetsontwerp voor de begroting na op de kosten van het koningshuis en meldt dat er op twee grote posten bespaard wordt. Het bedrag dat begroot wordt voor de lonen van de agenten die instaan voor de beveiliging van de royals daalt met 2 procent. Op de beveiliging zelf zou niet beknibbeld worden, maar minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) laat weten dat de lonen begroot zijn ‘op de reële kosten van 2021’. Een andere besparing zit in een beveiligingsproject met camera’s dat geschrapt wordt.

Stoppen

Vlaams vicepremier Hilde Crevits (CD&V) moest op doktersbevel een pauze inlassen en federaal is ook minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) om gezondheidsredenen én na aandringen van haar voorzitter, tijdelijk out. In Humo geeft minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) nu ook toe dat het haar soms allemaal te veel dreigt te worden. Op de vraag of ze ooit al gedacht heeft aan stoppen, antwoordt ze: ‘Dat doe ik elke dag.’

In de opvolgvragen maakt ze duidelijk dat dit antwoord niet te gitzwart gelezen moet worden – ‘O nee, dat wordt zeker de titel?’ – maar het is duidelijk dat de voortdurende aanvallen sporen nalaten. ‘Ik stel me vaak de vraag: kunnen we nog een verschil maken? Zolang het antwoord ja is, ga ik door. Maar de continue aanvallen wegen op me. Bijvoorbeeld wanneer een partijvoorzitter beweert dat je je laat omkopen door Engie en dat je zo snel mogelijk van het dossier gehaald moet worden. Hij wéét dat dat niet waar is.’ Dat dossier is de lopende onderhandeling met de Franse energiereus en ‘hij’ is N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Index voor iedereen

De koninklijke besparingen betekenen niet dat de totale kostprijs voor de monarchie volgend jaar zakt. Wel integendeel. Want net zoals het crisis is voor iedereen, is er ook een index voor iedereen. Ook voor Koning Filip. Zijn dotatie stijgt met 809.000 euro. Geld dat moet dienen om een deel van zijn personeel en hun eveneens geïndexeerde lonen mee te betalen, maar ook energierekeningen, brandstoffen én duurder papier. Ook de dotaties van koning Albert, prinses Astrid en prins Laurent volgen de index.

Dertig kaarsjes

Feest in het blauw! Open VLD is precies dertig jaar oud. Tijdens een congres op 15 november 1992 veranderde de toenmalige PVV haar naam naar Open VLD. De V van vrijheid en de V van vooruitgang werden gedumpt en vervangen door een V van Vlaamse en aangevuld met Liberalen en Democraten. De ‘Open’ sloeg op de ramen en deuren van de vernieuwde partij. Langs daar werden vooral leden van de toenmalige Volksunie binnengehaald, zoals Jaak Gabriëls, Hugo Coveliers, en huidig Vlaams viceminister-president Bart Somers. Tien jaar later stonden die ramen nog altijd open en maakte ook oud-CVP-voorzitter Johan Van Hecke de overstap.

De naam moet nog een tijdje mee. Huidig Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert droomde bij zijn aantreden nog van een naamsverandering, maar die plannen lijken nu opgeborgen. Er zijn andere zorgen. In de jaren 90 verbeterden de liberalen keer op keer hun scores, tegenwoordig wordt de partij maar rond de 11 procent gepeild. Gelukkig is optmism a moral duty, dus even met z’n allen: Hieperdepiep! Hoera!