Beelden tonen enorme wachtrij voor fietsers en voetgangers aan verkeerslicht in Mechelen

Files van autoverkeer, die zijn courant. In Mechelen staan nu ook fietsers en voetgangers in de file richting centrum. Aan het drukke kruispunt van Nekkerspoel moet al het fiets- en voetgangersverkeer sinds maandag op dezelfde plek oversteken en dat vertaalt zich tijdens de ochtendspits in lange wachtrijen. Een maand geleden had de Fietsersbond daarvoor gewaarschuwd.

Op het kruispunt tussen Nekkerspoel en de binnenstad, de Tangent en de Zandpoortvest waren er tot voor kort vier oversteekplaatsen. Daar blijft bij de tijdelijke herinrichting van de vesten eentje van over: die op de verkeersas tussen de fiets- en voetgangersbrug aan Nekkerspoel en de Keizerstraat. Een tweerichtingsfietspad moet zorgen voor de verbinding naar de Zandpoortvest en de Tangent.

Leden van de Fietsersbond zijn niet gelukkig met deze oplossing. Een maand geleden hebben ze dat nog aangekaart door het aantal fietsers op het kruispunt te tellen. Op de drie geschrapte oversteekplaatsen waren er dat tijdens de ochtendspits in een halfuur tijd zo’n 1.300. Op de fiets- en voetgangersbrug die momenteel afgesloten is, zijn dat er normaal 800. Samen zijn dat dus meer dan 2.000 fietsers.

De stad heeft extra gemeenschapswachten en politiemensen ingezet om alles in goede banen te leiden. Foto: Sven Van Haezendonck

Twintig minuten aanschuiven

Wat dat betekent, bleek dinsdagochtend voor de tweede dag op rij. Door de werkzaamheden op de vesten moet al het fiets- en voetgangersverkeer vanuit Nekkerspoel gebruikmaken van dezelfde tijdelijke oversteekplaats. Dat leidt tot files richting centrum. De stad trommelde extra politiemensen en gemeenschapswachten op om alles in goede banen te leiden. Daarnaast werd ook de groentijd aangepast, waardoor fietsers en voetgangers langer groen hebben om over te steken.

‘Fietsers getuigen dat ze maandag twintig minuten moesten aanschuiven. Vandaag was dat tot een kwartier’, zegt Peter Gevaerts, lid van de Mechelse Fietsersbond. Verbaasd is hij daar niet over. ‘Als je alle verkeersstromen van de geschrapte oversteekplaatsen samenbrengt, wordt dat een gigantische massa mensen.’

Die massa moet volgens de Fietsersbond nog langer groen krijgen om over te steken. ‘Maandag bleef het licht 20 seconden groen, nu is dat 35 seconden. Tijdens de spits zou dat nog langer moeten zijn. Er is momenteel veel stress bij kinderen die te laat op school komen, heel onaangenaam’, legt Gevaerts uit. De Fietsersbond vreest dat er op de fiets- en voetgangersbrug een trechter zal ontstaan wanneer het fiets- en voetgangersverkeer daar vanaf midden december opnieuw over kan.

‘Grote en brede oversteekplaats’

Op die kritiek spelen AWV en de stad in door de verkeersstromen van en naar het stadscentrum over een maand te scheiden. ‘Het verkeer naar het centrum gaat over de fiets- en voetgangersbrug. Vanuit de binnenstad leiden we het fiets- en voetgangersverkeer richting Nekkerspoel over de huidige route via de brug voor autoverkeer’, zegt Patrick Princen (VLD-Groen-m+), schepen voor Openbare werken.

AWV gaf eerder al aan een ‘middenweg te zoeken voor alle weggebruikers, waar iedereen zijn plaats heeft’, maar de oversteekplaats blijft in beide richtingen wel gemeenschappelijk. ‘Die oversteekplaats wordt wel heel groot en breed. We maken ze ook vrij van conflicten, zodat het kruispunt veel veiliger wordt. Het enige wat we nog missen, is een brug voor fietsers richting Tangent. Als die er op termijn komt, is het probleem helemaal opgelost’, legt Princen uit.