Gerecht seponeerde onderzoek naar crèche Oudenaarde

Kinderdagverblijf ’t (B)engeltje in Oudenaarde verloor vrijdag zijn vergunning wegens verregaande mishandeling. Vorig jaar onderzocht het parket de crèche, maar het dossier werd uiteindelijk geseponeerd. Er wordt nu een nieuw onderzoek opgestart.

Omdat het niet wou drinken, zou een kindje in september vorig jaar twee flessen water over het hoofd hebben gekregen in kinderdagverblijf ’t (B)engeltje in Oudenaarde. De zus van de verantwoordelijke zou het water hebben uitgegoten. Baby’s en peuters die moeilijk aten, werden geforceerd. Kindjes die niet luisterden, belandden in het ‘strafkot’: een ruimte waar de wasmachine en verwarmingsketel staan. In september vorig jaar kwamen die getuigenissen terecht bij de lokale politie van Oudenaarde. Zes personen, onder wie vier ex-medewerkers van de crèche, waren met hun klachten naar de politie gestapt. Het parket startte daarop een onderzoek naar ’t (B)engeltje, maar seponeerde dat enkele maanden later.

‘Een aantal ouders van kinderen die in de crèche werden opgevangen, werden verhoord’, reageert het parket van Oost-Vlaanderen. ‘De verdachten, namelijk de uitbaatster van de crèche, haar moeder en haar zus, werden verhoord. Zij ontkenden de aantijgingen. De feiten werden uitgebreid onderzocht, maar uit het onderzoek kwamen onvoldoende bewijzen naar voren waarop het dossier geseponeerd werd op 12 januari 2022.’ Nu de crèche is gesloten, zal het parket het strafonderzoek heropenen.

De inhoud van de klachten kwam vorig jaar ook terecht bij het Agentschap Opgroeien, waar Kind en Gezin onder valt. Dat besloot vorige vrijdag om de vergunning van ’t (B)engeltje in te trekken. Als reden voor die intrekking verwijst het Agentschap naar de klachten die zij en de politie ontvingen in de herfst van 2021.

Inspectiebezoeken

‘Het afgelopen jaar werd verschillende keren een inspectie uitgevoerd om de klachten te onderzoeken en de algemene werking van de crèche te evalueren’, meldt het Agentschap nog. ‘Omdat tijdens de inspectiebezoeken onvoldoende uitsluitsel kon gegeven worden over de situatie in het kinderdagverblijf en omdat het politioneel onderzoek geseponeerd werd, schakelde Opgroeien het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK) in om een bijkomende analyse te maken van de situatie in de crèche.’

‘Die externe blik bevestigde de zorgen van Opgroeien rond het kinderdagverblijf. Daarom oordeelde het agentschap vanuit een voorzorgsprincipe dat de veiligheid van de kinderen in het kader van de pedagogische aanpak van de crèche, niet gegarandeerd kon worden. Opgroeien besliste om het kinderdagverblijf onmiddellijk en definitief te sluiten.’

Tien jaar geleden, tussen eind 2011 en 2013, kwamen er ook al klachten van ouders en ex-werknemers over het kinderdagverblijf. ‘Sommige klachten konden niet geverifieerd worden, waardoor het kinderdagverblijf open kon blijven’, is de uitleg van het Agentschap Opgroeien. ‘In 2020 stelde de organisator de vraag om de capaciteit uit te breiden en werd deze vraag goedgekeurd.’