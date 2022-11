Na 25 jaar komt Les Misérables terug naar Antwerpen

In het najaar van 2023 brengt Studio 100 de succesmusical terug met een Vlaams-Nederlandse cast.

Les Misérables doet het hart van elke musicalliefhebber sneller slaan. De klassieker naar de gelijknamige roman van Victor Hugo over Jean Valjean die na 19 jaar strafkamp vrijkomt en zijn leven wil beteren, werd in de musicalversie van Claude-Michel Schönberg en Alain Boublil razend populair. Na 25 jaar brengt Studio 100 nu de hedendaagse interpretatie van theaterproducent Cameron Mackintosh opnieuw naar de Antwerpse Stadsschouwburg, in het Nederlands.

Er was lang veel onzekerheid over wie de hoofdrollen zou mogen vertolken. Het Engelse bedrijf achter Mackintosh, tevens de rechtenhouder, keek streng op de casting toe. Jelle Cleymans en Free Souffriau moesten vanwege agendaproblemen afhaken, anderen kregen een njet. Het verklaart waarom er weinig grote namen in de uiteindelijke cast zitten. Jonas Van Geel, Nordin De Moor en Ianthe Tavernier kruipen respectievelijk in de huid van Monsieur Thénardier, politie-inspecteur Javert en Eponine Thénardier. Jean Valjean zal gespeeld worden door de Nederlander Milan van Weelden, Les Misérables wordt een samenwerking met onze bovenburen.

De musical gaat op 15 oktober 2023 in première in de Antwerpse stadsschouwburg en reist daarna door naar Capitole (Gent). Tickets zijn vanaf nu te koop via lesmiserables.live.