Kon de dood van politieman Thomas Monjoie vermeden worden?

Er werd een politieman vermoord. Thomas Monjoie, amper 29, werd gedood met een messteek door Yassin Mahi. En die man stond bekend bij de politie en het gerecht als een geradicaliseerde ex-gevangene. Hij had zich bovendien de dag van de aanslag ‘s ochtends bij de politie zelf aangeboden met een warrig verhaal over hoe hij de politie haat. Toch kon hij ‘s avonds toeslaan. Kon de dood van de jonge politieman dan niet vermeden worden? En wat kunnen we hieruit leren?