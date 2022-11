De rode loper is de plaats waar het gebeurt, dat weet ook de 21-jarige Noa Kirel. De outfit van de Israëlische popster tijdens de MTV Europe Music Awards (EMA’s) was goed voor de look en tegelijkertijd ook het statement van de avond: een dikke middelvinger aan het adres van Ye.

Taylor Swift ging dan wel met de meeste awards naar huis, het was Noa Kirel die de meeste aandacht kreeg op het befaamde stukje rode tapijt. Haar deux-pièces viel op: bedrukt met het hoofd van Kanye ‘Ye’ West en versierd met tientallen gouden kettingen en hangertjes in de vorm van de Davidster en het Hebreeuwse Chai-symbool. Een duidelijke boodschap aan het adres van Ye, die de afgelopen weken nogal wat ophef veroorzaakte na antisemitische uitlatingen.

‘Deze outfit is mode met een boodschap voor de hele wereld’, zegt Kirel, van wie de ouders Joodse roots hebben. In de Holocaust hebben ze ook familieleden verloren. ‘Ik ben zowel Joods als Israëlisch. We krijgen met veel antisemitisme te maken. Vooral in het licht van de uitspraken van Kanye West ben ik er trots op om Israël te vertegenwoordigen.’ ‘Oh Ye’, schreef ze bij haar outfit op Instagram.

In Israël is de popster al langer bekend. Naast zingen acteert ze er ook. In 2020 tekende de artieste een platencontract bij Atlantic Records. Zitten ook bij het Amerikaanse label: Bruno Mars, Coldplay en Ed Sheeran. De deal van Kirel is meteen de grootste die een Israëlische artiest ooit had. In 2023 mag ze haar thuisland vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival en intussen scoren hits als Bad little thing en Thought about that wereldwijd.