Op de VN-klimaattop werd het even ongemakkelijk toen een elfjarige klimaatactiviste een vraag stelde aan Zac Goldsmith, de Britse onderminister van Milieu en Ontwikkelingssamenwerking. Hij kon geen concreet antwoord formuleren en probeerde ervanonder te muizen door weg te wandelen.

De Indiase Licypriya Kangujam is een van de jongste klimaatactivisten ter wereld en sprak al op verschillende conferenties. Op COP27 in Sharm-el-Sheikh sprak ze Goldsmith aan over de gevangengenomen klimaatactivisten in het Verenigd Koninkrijk. ‘Wanneer zullen jullie ze vrijlaten?’ Waarop hij antwoordde dat hij het niet wist en dat hij niet de bevoegdheid heeft om mensen vrij te laten uit de gevangenis. Kangujam bleef aanhouden, waarop Goldsmith probeerde weg te lopen.