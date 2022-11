Wouter Vrancken verlengt al na enkele maanden zijn contract bij Genk: ‘Goed gevoel was er van eerste moment’

Wouter Vrancken voelt zich in zijn sas bij KRC Genk. De coach en club verlengden dinsdag hun overeenkomst tot 2026. ‘Dat goede gevoel was er van het eerste moment en is nooit weggegaan’, zei Vrancken dinsdag op een persmoment.

Vrancken ruilde afgelopen zomer KV Mechelen in voor Genk en miste bij zijn nieuwe club zijn start niet. De Limburgers gaan als leider de WK-break in met een voorsprong van tien punten op eerste achtervolger Union in de Jupiler Pro League.

‘Ik heb het al zo vaak gezegd dat toen ik naar hier kwam ik heel hard het gevoel had dat ze me echt wilden’, zo blikte Vrancken terug op zijn overgang naar de Limburgse topclub. ‘Dat goede gevoel was er van het eerste moment en is nooit weggegaan.’ Dat voelt Vrancken dagelijks op alle niveaus van bestuur tot staf.

‘Dit is vandaag voor mij een soort van engagementsverklaring’, vervolgde de T1. ‘Ik denk niet dat het nodig is om harder te werken. Ik denk dat gewoon vandaag een mooi moment is om naar elkaar toe een soort engagementsverklaring te doen en naar de buitenwereld toe onze manier van werken op dit moment te bevestigen.’

Winnaarscultuur

De combinatie van KRC Genk met Vrancken is een gouden combinatie. Dat blijkt niet alleen uit de resultaten maar ook door de sfeer die er in Genk heerst. KRC Genk ziet meerdere redenen om het contract van onbepaalde duur van Vrancken om te zetten in een contract dat tot 2026 zal lopen. ‘De eerste reden is dat we zeer tevreden zijn met de sterke heenronde’, zo zei voorzitter Peter Croonen bij aanvang van het persmoment. ‘Maar misschien belangrijker is de vaststelling dat we dit combineren met een krachtige mentaliteit en focus op de volgende wedstrijd en daar proberen het beste van te maken, wat zorgt voor de winnaarscultuur.’

Daarnaast zijn ook de tweede plek in de G5-ranking en het feit dat de club zijn trainer de middelen en mensen wil geven om de nodige stappen te zetten en om in te zetten op jong talent doorslaggevend. ‘Ten slotte werken wij graag met toppers. Een volgende stap zien we liefst naar het buitenland’, aldus de voorzitter. ‘Zoals we eerder al spelers naar de buitenlandse competities stuurden zouden we ook trainers naar die buitenlandse competities willen lanceren.’

Nog intensiever samenwerken

Head of Football Dimitri de Condé blikte ook terug naar de goede prestaties van de voorbije jaren. ‘Ik denk dat we als club iets aan het presteren zijn waar we heel trots op mogen zijn in een voetbalmilieu dat steeds moeilijker wordt. Waar heel wat clubs met investeerders zitten en wij ons plan moeten trekken door creatief om te gaan en met hard te werken.’

KRC Genk zag in het verleden verschillende coaches redelijk snel vertrekken en wil Vrancken met een nieuw contract voor langere tijd aan de club binden. ‘Als tweede willen we ook een visie uitwerken voor de club, een DNA, voetbalprincipes en daar heb ik sterke mensen voor nodig die dat kunnen omzetten.’

Wouter Vrancken beantwoordt aan dat DNA-profiel en daarom gaat de club nog intensiever samenwerken met de coach. ‘Concreet betekent dit dat we met Wouter en de hele staf een project aangaan tot 2026. We willen stabiliteit geven, ook in de moeilijkere momenten zullen we achter Wouter en zijn staf blijven staan.’