Bijna elke week moet een crèche gedwongen sluiten

Het Agentschap Opgroeien trok dit jaar al 37 keer minstens tijdelijk de vergunning in van een crèche. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021. De voorbije dagen kwamen opnieuw berichten naar buiten van zware kindermishandeling.

Sinds vrijdag sloten twee crèches gedwongen de deuren omdat het Agentschap Opgroeien hun vergunning introk. In kinderopvang ‘t (B)engeltje in Oudenaarde was sprake van verregaande mishandeling. Peuters en baby’s werden geslagen en gebeten. Kindjes die niet wilden slapen, werden in bed gegooid en moeilijke eters werden geforceerd, tot overgeven toe.

In Keerbergen waren er ernstige problemen in crèche ‘Mippie en Moppie 2’, waar een jongetje met ducttape werd vastgebonden aan zijn bed. Die crèche werd vorige vrijdag gesloten, de vergunning is alvast tijdelijk geschorst. In dat kinderdagverblijf liep er al een ‘handhavingstraject’ omdat de Zorginspectie verschillende tekorten had vastgesteld. ‘Onder meer stelde de inspectie bij een bezoek vast dat er te weinig begeleiders waren voor het aantal kinderen dat er werd opgevangen’, zegt Niels Heselmans van het Agentschap Opgroeien, waar Kind en Gezin onder valt. ‘

Sinds 2015 kwamen over ‘Mippie en Moppie 2’ bovendien drie formele klachten binnen bij het Agentschap Opgroeien. ‘Die gingen over het pedagogisch handelen, voedingskwesties en inbreuken op het aantal begeleiders per kind’, zegt Heselmans.

Dit jaar moest het Agentschap Opgroeien 37 vergunningen van kinderdagverblijven intrekken. Dat is een hoog aantal: in 2021 waren het er alles samen 19, in 2020 zelfs maar zes. Van de 37 beslissingen dit jaar gaat het in zeventien gevallen om een definitieve intrekking. Bij de twintig andere is sprake van een schorsing.

Ook meer klachten

De redenen voor de sluitingen kunnen uiteenlopend zijn. Zo sloot in augustus een crèche omdat ze niet voldeed aan een reeks wettelijke voorschriften en (veiligheids)procedures. Maar de voorbije maanden kwamen vooral veel verhalen naar boven van crèches waar het ronduit onveilig is voor kinderen. In februari overleed een baby van zes maanden nadat ze was mishandeld in ‘t Sloeberhuisje, in het Gentse Mariakerke. In het voorjaar belandde in Veurne een kindje in het ziekenhuis nadat het in het kinderdagverblijf was dooreengeschud, waarna de onthaalmoeder haar vergunning verloor. In die opvang was er twee jaar voordien een soortgelijk incident geweest. Eind augustus sloot dan een verblijf voor 25 kinderen in Schilde omdat er volgens het Agentschap Opgroeien ernstige aanwijzingen waren dat de veiligheid van de kinderen in gevaar was.

De toename van sluitingen heeft volgens het Agentschap Opgroeien te maken met de stijging van de klachten, waardoor er meer info voorhanden is om in te grijpen. Na het dodelijk incident in ’t Sloeberhuisje kwam er ook een onderzoekscommissie naar de veiligheid in de kinderopvang.

‘De aandacht die is ontstaan door de crèches waar het verkeerd loopt, heeft ook ouders extra alert gemaakt voor eventuele problemen’, zegt Niels Heselmans. ‘Ze bekijken het kinderdagverblijf dikwijls met andere ogen. Het is belangrijk dat ze hun bezorgdheid in eerste instantie delen met de crèche zelf. Als het voor ouders niet lukt om in gesprek te gaan met de opvang of als ze er samen niet uit geraken, kunnen ze ook contact opnemen met de Kind en Gezin-lijn of een klacht indienen bij de Klachtendienst van Kind en Gezin.’

Dit jaar kwamen er al 782 klachten over kinderdagverblijven binnen, meer dan in het volledige jaar 2021. ‘Een klacht gaat niet noodzakelijk over de pedagogische werking, maar ook over bezorgdheden rond voeding, infrastructuur en hygiëne’, zegt Heselmans.