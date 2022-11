Minder dan 800 coronapatiënten in ziekenhuis

Van 8 tot 14 november werden elke dag gemiddeld 53 mensen in het ziekenhuis opgenomen wegens COVID-19, een stijging met 8 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Er liggen op dit moment nog 790 mensen met een coronabesmetting in Belgische ziekenhuizen (-6 procent), waarvan er 54 op de afdeling intensieve zorg verblijven (-10 procent). Dat blijkt dinsdagochtend uit cijfers van Sciensano.