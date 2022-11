Dinsdag eerst droog met soms opklaringen, na de middag regen

Het is dinsdag eerst overwegend droog met opklaringen, maar in de Ardennen worden lage wolken verwacht. Stilaan neemt de bewolking toe en in de namiddag gaat het regenen vanaf het westen. Die neerslag bereikt het oosten van ons land pas op het einde van de namiddag of ‘s avonds, meldt het KMI.

De maxima schommelen van 8 graden in de Hoge Venen tot 12 à 13 graden in het centrum en het noordoosten. Er waait een matige en aan zee later soms een vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen.

Dinsdagavond wordt het vrij snel droger over het westelijk deel van het land. Vannacht verlaat de regen via het oosten ons land en blijft het meestal droog met opklaringen en wolken. Op het einde van de nacht vergroot de kans op een paar lokale buien. De minima schommelen tussen 5 en 9 graden. Er waait nog steeds een matige zuidenwind.

Woensdagochtend is het op de meeste plaatsen droog met wolkenvelden en opklaringen. In de loop van de dag komen er een aantal buien tot ontwikkeling. Naar het einde van de namiddag toe wordt het zwaarbewolkt vanaf de Franse grens. ‘s Nachts volgt regen. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 12 graden in Vlaanderen. De wind waait meestal matig uit het zuiden. Aan de kust wordt hij soms vrij krachtig.