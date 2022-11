Democrate Katie Hobbs verslaat Trump-protegee Kari Lake in strijd om gouverneurschap Arizona

Democrate Katie Hobbs wordt de nieuwe gouverneur van Arizona. In de staat is meer dan 95 procent van de stemmen geteld, waarbij 50,4 procent voor Hobbs koos en 49,6 voor haar Republikeinse rivale en Trump-protegee Kari Lake.

Dat melden Amerikaanse media maandagavond (lokale tijd) op basis van prognoses.

De overwinning van Hobbs is een nieuwe tegenslag voor Donald Trump, die dinsdag waarschijnlijk zijn kandidatuur bekendmaakt voor de presidentsverkiezingen van 2024. De uittredende Republikeinse gouverneur Doug Ducey kon zich niet opnieuw verkiesbaar stellen wegens de geldende ambtstermijnbeperkingen.

Verkiezingsontkenster Lake begon haar campagne voor het gouverneurschap met het herhalen van de leugen van voormalig president Donald Trump dat de verkiezingen van 2020 van hem waren gestolen. Lake heeft de afgelopen dagen herhaaldelijk laten doorschemeren dat ze een mogelijk verlies zal wijten aan incompetentie van en fraude door verkiezingsfunctionarissen.

Telmachines in Arizona kampten vorige week kortstondig met problemen, waardoor een kleine vertraging ontstond in het tellen van de stemmen. Voor Lake was dit aanleiding om de geldigheid van de hele verkiezing in twijfel te trekken. De haperende machines hadden echter geen invloed op de resultaten. ‘Inwoners van Arizona herkennen bullshit als ze het zien’, tweette Lake in reactie op de overwinning van Hobbs.

Arizonans know BS when they see it. — Kari Lake (@KariLake) November 15, 2022

Hobbs liet in een verklaring weten gouverneur te zullen zijn voor alle inwoners van Arizona. ‘Voor degenen die niet op mij hebben gestemd zal ik net zo hard werken, want zelfs op dit moment van verdeeldheid geloof ik dat er zoveel meer is dat ons verbindt.’

Arizona was ooit een Republikeins bolwerk maar is tegenwoordig een betwiste staat waarin verkiezingen steeds vaker in het voordeel van de Democraten uitvallen.