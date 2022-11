Oscarwinnende regisseur Paul Haggis moet in totaal 10 miljoen dollar betalen voor verkrachten publicist

De Canadese filmregisseur en scenarioschrijver Paul Haggis moet een schadevergoeding van 2,5 miljoen Amerikaanse dollar (2,4 miljoen euro) betalen voor het verkrachten van een publicist in 2013.

Dat heeft een rechtbankjury in New York maandag bepaald.

De rechtbank acht bewezen dat de regisseur (69) slachtoffer Haleigh Breest in 2013 heeft verkracht na een filmpremière in New York. Afgelopen donderdag bepaalde dezelfde jury al dat Haggis de vrouw 7,5 miljoen dollar aan compensatie moet betalen.

Sms- en e-mailverkeer tussen Haggis en Breest in de weken voorafgaand aan en na de verkrachting werd gebruikt als bewijsmateriaal. Ook waren er getuigenissen van andere slachtoffers. Haggis houdt vol dat de seks met Breest met wederzijdse instemming plaatsvond.

De inmiddels 36-jarige Breest is een van vier vrouwen die Haggis sinds 2017 hebben beschuldigd van seksueel wangedrag. Breest is de enige die daadwerkelijk een rechtszaak tegen hem heeft aangespannen.

Hoger beroep

Haggis liet na afloop van de rechtszaak weten tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan. ‘Ik kan niet leven met dit soort leugens. Ik zou sterven om mijn naam te zuiveren.’ De advocaat van Haggis liet weten dat de filmmaker niet de financiële middelen heeft om Breest te betalen. ‘Hij is geen grote Hollywoodbaas. Zijn financiële hoogtepunt was in 2001.’

De regisseur beaamde de uitspraken van zijn advocaat. ‘Ik heb al het geld dat ik tot mijn beschikking heb uitgegeven’, zei hij tegen verslaggevers. ‘Ik heb mijn pensioenplan opgezegd. Ik heb van leningen geleefd om deze zaak te betalen in een zeer naïef geloof in gerechtigheid.’

Haggis won als eerste scenarist twee jaar na elkaar de Oscar voor de beste film. In 2005 voor Million dollar baby en het jaar daarna voor Crash. Die laatste film regisseerde hij ook.