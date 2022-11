Rudy Giuliani ontsnapt aan strafrechtelijke vervolging voor lobbyen in Oekraïne

Rudy Giuliani wordt niet strafrechtelijk vervolgd in het kader van het onderzoek naar mogelijke lobbyactiviteiten in Oekraïne. Dat hebben aanklagers in New York maandag in een brief aan de rechter laten weten.

De federale aanklagers namen de beslissing naar eigen zeggen na het beoordelen van bewijsmateriaal dat bij een huiszoeking in april 2021 van de woning en het kantoor van Giuliani, voormalig advocaat van Donald Trump, werd verzameld.

De zaak rond Giuliani, die in Oekraïne zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen om de Bidens in diskrediet te brengen, kwam in het najaar van 2019 aan het licht nadat het Huis van Afgevaardigden de Republikeinse president had aangeklaagd wegens ‘machtsmisbruik’. Zo zou Donald Trump militaire hulp aan Oekraïne hebben gekoppeld aan de levering van compromitterende informatie over de zoon van zijn Democratische rivaal Joe Biden. Rudy Giuliani leek aanvankelijk een belangrijke rol te spelen in pogingen om druk uit te oefenen op Kiev.

Trump zelf werd uiteindelijk vrijgesproken door de Senaat en Rudy Giuliani bleef zijn persoonlijke advocaat.