Wout van Aert keert terug in de cross op 26 november in Kortrijk

Wout van Aert kiest weldra opnieuw voor zijn oude liefde, de cyclocross. De drievoudig wereldkampioen veldrijden keert terug in het veld in Kortrijk op 26 november en zal zich voorbereiden op het WK in Hoogerheide.

Nadien volgt een druk programma dat vastligt tot eind december. Met achtereenvolgens de wereldbekers in Antwerpen (4/12) en Dublin (11/12) gevolgd door een drukke kerstperiode met Gavere (WB, 26/12), Heusden-Zolder (SP, 27/12), Diegem (WB, 28/12) en Loenhout (Exact, 30/12).

Beperkte Van Aert zich vorig jaar na Nieuwjaar nog tot vier crossen, dan wil hij zich nu terdege voorbereiden op het WK. Het programma voor begin 2023 staat nog niet volledig vast maar het ziet er naar alle waarschijnlijkheid uit als volgt:

Baal (1 januari) past niet in zijn programma, maar hij trekt wel naar Herentals (X20, 3/1), Koksijde (X20, 5/1), Gullegem (SP, 7/1) en Zonhoven (WB, 8/1). Een week later staat nog het BK in Lokeren op het programma, in Benidorm (WB, 22/1) wil hij de laatste hand leggen aan de conditie richting het WK in Hoogerheide (2/2), meteen het eindpunt van zijn crosswinter.

En Mathieu Van der Poel?

Mathieu van der Poel bevindt zich nog tot en met zaterdag in het Spaanse Denia en vertrekt op maandag 5 december opnieuw voor een eerste ploegstage die duurt tot en met woensdag 14 december. Vermoedelijk werkt hij voor de eerste stage een tweetal wedstrijden af en lijkt een terugkeer tijdens de WB-manche in het Nederlandse Hulst (27 november) voor de hand te liggen. Nadien lijkt Boom (Superprestige, 3/12) een plausibele optie alvorens op stage te vertrekken. Welke wedstrijden hij na zijn stage inlast, is nog niet officieel geweten maar een intensief programma als voorbereiding op het WK in Hoogerheide staat met zekerheid op de planning. Van der Poel hoopt voor eigen volk voor de vijfde keer wereldkampioen te worden.

Wereldkampioen Tom Pidcock beslist week per week, klinkt het bij Ineos-Grenadiers, te beginnen met dit weekend.