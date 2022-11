Burgemeester Baeyens behoudt haar politiek mandaat in Haaltert

In Haaltert behouden coalitiepartners CD&V en Vooruit het vertrouwen in N-VA-burgemeester Veerle Baeyens na een rumoerige zitting van de gemeenteraad.

De meerderheid stemde 14 keer voor het behoud van het vertrouwen, een uitgedunde oppositie van Vlaams Belang, Centrumlijst en Open & Liberaal vertegenwoordigde 9 stemmen.

Baeyens ligt onder vuur omdat ze haar ongenoegen liet blijken over een reeks parkeerboetes aan verkeerd geparkeerde partijgenoten tijdens een N-VA-eetfestijn begin oktober. In een communicatie aan de korpschef stuurde ze aan op aanpassingen in de verkeerscel van de lokale politie.

De drie politiebonden ACV, VSOA en NSPV spreken van machtsmisbruik. Ze hebben een stakingsaanzegging lopen en de agent in kwestie heeft klacht ingediend. Het vakbondsfront verspreidt maandagavond een pamflet met een boodschap aan de gemeenteraadsleden. ‘Vandaag gaan jullie zich opnieuw beraden of jullie burgemeester nog langer jullie vertrouwen waard is. Weet hierbij dan dat voor jullie politiekorps dit vertrouwen al meermaals door jullie burgemeester werd beschaamd en dat jullie politiekorps dan ook niet langer dit vertrouwen heeft in de burgemeester.’

Aan het gemeentehuis is een groot spandoek opgehangen met opschrift ‘Hier woont...’ en een beeld van het Liegebeest, een poppenkastfiguur uit de VRT-archieven van de jaren ‘80 dat altijd leugens vertelt. Tijdens de stemming maandagavond verlieten de tientallen aanwezige agenten van het korps Haaltert/Denderleeuw ostentatief de gemeenteraadszaal toen de stemming werd gehouden. Buiten klonken bommetjes en vuurwerk.

Burgemeester Baeyens behoudt maandag haar poliitek mandaat in Haaltert. Maar de kwestie is daarmee niet afgehandeld. Er loopt een onderzoek bij Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter. En de betrokken politieagent heeft een klacht ingediend die voor de bevoegde rechtbank behandeld zal worden.