De eerste vleugel is (bijna) een feit

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Belgische vleugel

Champagne bij de luchtcomponent, het is zover! Vier jaar nadat de federale regering besliste om haar oude F-16’s te vervangen door F-35’s van het Amerikaanse Lockheed Martin staat de allereerste Belgische F-35 op de productielijn in Forth Worth in Texas. Defensie stuurde gisteren enthousiast de eerste beelden van de boreling rond. Maar die zijn … nu ja, nogal euh, verwarrend. Op de foto’s is namelijk helemaal geen state-of-the-artjachtvliegtuig te zien, maar eerder iets wat lijkt op een uit de kluiten gewassen knikkerbaan, of met wat goede wil zelfs een muizenval.

Dat komt, klinkt het bij Defensie, omdat het hier nog maar gaat om een klein stukje F-35, de ‘outer wing box’. ‘De afwerking van die vleugel gebeurt op de productielijn, waarna wordt overgegaan naar een volgende fase van het productieproces.’ Onze kennis ter zake is beperkt, maar we hopen dat in die volgende fase ook werk zal gemaakt worden van een tweede Belgische vleugel. Een nieuw persbericht hoeft dan niet meteen.

Mensenras

Er is de voorbije jaren al veel inkt gevloeid over de twitto-manie van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, maar bij de PS kunnen ze er ook wat van. Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) lijkt haast op vinkenslag te liggen om elke tweet van de liberalen te counteren, onderuit te halen of door de mangel te draaien. Een bericht van de MR in Charleroi, die meer kleur en diversiteit in zijn lokale ploeg wil krijgen, en waarin gesteld werd dat de MR in Charleroi de eerste partij was om ‘un échevin de race noire’ te benoemen, schoot Dermine – ook Carolo – in meerdere verkeerde keelgaten. ‘Hallucinant’, tweette hij. ‘Ik ken maar één ras en dat is het mensenras.’ Bovendien klopte er eigenlijk niets van wat de MR zei, voegde hij daar direct aan toe, ‘want de eerste schepen van Afrikaanse afkomst in België was dokter Denis Liselele (PS), schepen in Sambreville sinds 2000’. Om er dan, in een derde tweet nog treiterig bovenop te gooien dat die schepen waarmee de MR graag uitpakt, intussen de deuren van de partij achter zich heeft dichtgetrokken, en naar Défi is overgestapt.

Belgisch wachten

Om toch nog even op die vleugel(s) terug te komen. Zelfs wanneer het allereerste Belgische toestel eind 2023 helemaal klaar zal zijn, krijgen we dat hier in België nog niet meteen te zien. Defensie heeft 34 toestellen gekocht, maar de eerste acht daarvan zullen initieel op Luke Air Force Base in Arizona gestationeerd worden. De Belgische piloten zullen ter plekke hun opleiding krijgen. Pas in 2025 komen de eerste toestellen aan op Florennes Air Base.