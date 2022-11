Akkoord tussen Londen en Parijs moet migratiestroom indijken

Bijna één jaar geleden, op 24 november 2021, kwamen 27 migranten om toen hun bootje voor de kust van Calais zonk. Le Monde kon het onderzoek naar die tragedie inkijken en brengt een huiveringwekkend verslag: hoe de Franse reddingsdiensten drie uur lang de noodkreten van de mensen in het zinkende bootje afwimpelden, in afwachting tot ze de Engelse wateren zouden binnenvaren.

Het was 1:48 uur toen de Franse reddingsdienst Cross een eerste oproep kreeg van een man die zei dat hij aan boord was van een kapotte boot. Hij moest de locatie doorsturen via WhatsApp, ‘dan sturen we zo snel mogelijk een reddingsboot’, klonk het volgens de Franse krant. De telefoontjes vanop het zinkende rubberbootje volgen elkaar snel op. ‘We hebben hulp nodig, alsjeblieft. Help ons alsjeblieft’. Op de achtergrond klinkt geschreeuw en gehuil van kinderen, vrouwen en mannen.

Hoewel het bootje nog steeds in Franse wateren was, werd er geen reddingsboot gestuurd. Wel een bericht naar de Engelse reddingsdiensten in Dover om te laten weten dat er een bootje in moeilijkheden was dat zich bijna in Engelse wateren bevond. De doodsbange migranten bleven echter de Franse reddingsdiensten bellen. Tevergeefs. Om 3:30 uur meldt een van hen dat ze ‘in het water’ liggen. ‘Ja, maar u bevindt zich in Engelse wateren’, zei de telefoniste, die de oproep doorschakelde naar Dover. Maar het gesprek werd afgebroken.

‘Help ons, we gaan dood’

Rond vier uur volgden er nog een paar telefoontjes: ‘We liggen in het water. Het is voorbij, het is voorbij. Help ons. We gaan dood.’ Wanneer een vrachtschip het bootje in nood opmerkte en aan het Cross vroeg wat te doen, was het antwoord: ‘Vervolg je weg, de Flamant (een Franse patrouilleboot, red.) komt.’

Maar de Flamant kwam niet. Er zou een Engelse patrouille vertrokken zijn naar een rubberboot in nood. Zonder zeker te weten dat het om dezelfde boot ging, werd het dossier afgesloten, met vermelding ‘gered.’ Uren later merkt een visser lichamen op in het water. Slechts twee inzittenden hadden het overleefd.

De Franse reddingsdiensten krijgen elke nacht van dit soort oproepen. ‘Ze bellen ons allemaal, zelfs als ze niet in moeilijkheden zitten’, vertelde iemand van de reddingsdienst aan de onderzoekers. ‘Het is moeilijk om de juiste prioriteiten te stellen.’ Ondanks de vele telefoontjes ‘maakten we ons geen zorgen over die boot.’

Het hele relaas weerspiegelt goed de problemen rond het Kanaal. ‘We hebben twee boten en één helikopter, terwijl er soms tot vijftig bootjes in het water zijn. Dat is ruim onvoldoende’, klinkt het bij de reddingsdienst, die al jaren om extra middelen vraagt. Het aantal overstekers blijft jaar na jaar stijgen, wat de vrees voor meer drama’s op zee doet toenemen.

Het voorbije weekend hebben zeker 1.200 mensen – soms met 50 samengepakt op kleine rubberboten – de oversteek van Frankrijk naar het VK gewaagd. Zondag maakte het Britse ministerie van Defensie bekend dat dit jaar al 40.000 migranten het VK op deze manier bereikt hebben. Een absoluut record dat tegen eind dit jaar kan oplopen tot 50.000, waarschuwt de Franse maritieme prefectuur.

Speurhonden, drones en camera’s

Zo ver willen Londen en Parijs het niet laten komen. Maandagochtend ondertekenden ze een akkoord. Daarin beloven de Britten om in 2022-2023 ruim 72 miljoen euro te betalen aan Frankrijk, dat in ruil 350 extra agenten zal laten patrouilleren op zijn stranden. Ook speurhonden, drones en camera’s moeten helpen om migranten beter op te sporen en te onderscheppen.

De twee landen willen beter samenwerken om smokkelnetwerken te ontmantelen en vluchtelingen de oversteek te ontraden nog voordat ze in Calais of Duinkerke arriveren. Na jaren van soms hevige ruzies over de kwestie heeft de nieuwe Britse regering een meer verzoenende toon aangeslagen ten opzichte van de Fransen en opgeroepen tot een ‘constructievere’ relatie.

De Britse en Franse ministers van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman en Gérald Darmanin, ondertekenden gisteren het nieuwe akkoord. AP

De toestroom van migranten uit Europa leidt ook in het VK tot een crisis. De opvangcentra zitten er overvol. Migranten worden zelfs opgevangen in vier- en vijfsterrenhotels. Dat kost ruim 7 miljoen euro per dag. De behandeling van asielaanvragen duurt nu gemiddeld 480 dagen, wat de druk op de regering om sterk op te treden doet toenemen. Premier Rishi Sunak noemde de aanpak van illegale immigratie op een persconferentie ‘de hoogste prioriteit voor het Britse volk op dit moment’.

Frankrijk besteedt naar eigen zeggen 255 miljoen euro om de kustlijn te beveiligen, waarvan ook nu al meer dan 60 miljoen van de Britten komt. Hulporganisaties langs beide kanten van het Kanaal vrezen dat de extra miljoenen weinig zoden aan de dijk zetten. Zelfs met extra manschappen is de 190 kilometer kust moeilijk te bewaken. Door de controles in het noorden vertrekken bovendien steeds meer bootjes vanuit Normandië, wat het werkgebied uitbreidt en de tocht nog riskanter maakt.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn sinds 2014 meer dan 200 mensen omgekomen of vermist geraakt, op zee of aan land, terwijl ze probeerden om Engeland te bereiken vanaf de noordkust van Frankrijk.