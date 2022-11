Voor en met meerwaardezoekers

1 25 jaar Canvas

Canvas 22.20-23.10 uur

Op 1 december 1997 ontdubbelde TV2 tot jeugdzender Ketnet en Canvas, een zender voor ‘meerwaardezoekers en actieve ontdekkers’. Om die verjaardag te vieren presenteren Phara de Aguirre en Thomas Huyghe een quiz waarin Canvas-gezichten van vroeger en nu hun Canvas-kennis testen en quizzen zoals alleen meerwaardezoekers dat kunnen. Om actief te ontdekken.

2 Even goeie vrienden

VTM 21.55-23.05

VTM viert vanavond de geboorte van een nieuwe quiz met Jens Dendoncker en Julie Van den Steen. Zij laten ongewone en schijnbaar incompatibele BV-duo’s tegen elkaar spelen, genre Phara de Aguirre en Thomas Huyghe, al hebben die twee hun handen dus al vol met een andere quiz.

3 Spector

Canvas 23.25-00.15 uur

Even geniaal als gevaarlijk was muziekproducer Phil Spector, die vorig jaar stierf in de cel. Een portret.

4 Geldwolven

Op Streamz

Een fictiereeks over wat er gebeurt als je te naarstig naar meerwaarde zoekt: Tom Van Dyck speelt een brave fraude-expert die uiteindelijk een oplichter wordt.