Bondscoach Robert Martinez kondigde een opmerkelijke nieuwe naam aan in zijn WK-selectie: Vinay Menon (48). Geen speler, maar een Indiase yoga-instructeur en wellnesscoach.

‘Hij luistert. Naar de negatieve gedachten die je belemmeren. En die neemt hij weg. Ikzelf had toen veel last van stress en angst. Maar na een sessie van een uurtje was ik verlost van alle druk.’ Zo beschrijft ...