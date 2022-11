Cherson is weer van Oekraïne: de genadeslag voor Poetins oorlog?

‘We vergeten niemand, we laten niemand achter.’ Dat zijn de woorden van de Oekraïense president Zelenski na de herovering van Cherson op de Russische troepen. Wat Zelenski bedoelt is dat het niet bij Cherson zal blijven. Heel Oekraïne wordt weer Oekraïens. Maar is de herovering van Cherson ook keerpunt in de oorlog?





VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Dominique Minten | Presentatie en redactie Alexander Lippeveld | Eindredactie Bart Dobbelaere | Audioproductie Pieter Santens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.