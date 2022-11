Mediawaakhond: ‘Reclame voor livestreams op VRT Max mag niet’

De Vlaamse mediawaakhond VRM tikt de VRT op de vingers. De omroep mag op VRT Max geen reclamefilmpjes tonen vóór de livestreams van Eén en Canvas. De VRT zegt ‘verrast te zijn door de uitspraak en bekijkt die intern verder’.

Wie via het gratis onlineplatform VRT Max live naar Canvas of Eén wil kijken, krijgt nu steevast eerst enkele reclamevideo’s te zien. Ook als op die livestream op dat moment net Het Journaal of een ander actuaprogramma bezig is. Dat was een van de meest opmerkelijke veranderingen die de openbare omroep doorvoerde toen het platform deze zomer vervelde van VRT Nu naar VRT Max.

Dat mag niet, stelt de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) nu. Na een klacht van een VRT Max-kijker heeft de mediawaakhond het uitzenden van die zogenaamde prerolls – reclameboodschappen die beginnen te spelen voor de livestreams kunnen aanvatten – aan het Vlaamse mediadecreet getoetst. De VRM komt tot de conclusie dat de livestreams van Canvas en Eén op VRT Max aan dezelfde regels onderhevig zijn als de lineaire zenders op tv. En op de lineaire zenders van de openbare omroep is reclame verboden, behalve ‘in het geval van radioreclame en reclame die gericht is op zelfpromotie’.

Omdat de VRM zich voor het eerst uitspreekt over deze kwestie, krijgt de VRT als sanctie een waarschuwing. Het is nog niet helemaal duidelijk of de openbare omroep de prerolls nu zal schrappen en wanneer precies. In een korte reactie op het nieuws stelt VRT-woordvoerder Jan Sulmont dat de VRT ‘verrast is door de uitspraak en die intern verder bekijkt’. Als de omroep de reclame op VRT Max zou blijven uitzenden, riskeert ze boetes.

Al voor deze uitspraak van de Vlaamse mediawaakhond lagen de zogenaamde prerolls bij livestreams op VRT Max onder vuur. Op onlineplatformen van commerciële concurrenten, zoals bijvoorbeeld VTM GO, is er geen reclame te zien voor het opstarten van de livestreams. Het idee is dat de reclame al in de uitzendingen vervat zit. Dat VRT Max wel prerolls toont, werd in de mediasector gezien als een symptoom van de almaar commerciëlere koers die de VRT aan het varen is onder haar nieuwe ceo Frederik Delaplace en door besparingen op de dotatie van de VRT.

• Lees | ‘Commerciële koers VRT ergert mediabedrijven’

Ook in het parlement was er meermaals ergernisover de commerciële koers en de reclameboodschappen op VRT Max. De Vlaamse minister van Media, Benjamin Dalle (CD&V), meldde vorige donderdag in de Mediacommissie dat hij de VRT op de vingers heeft getikt voor het gebruik van dit soort reclameboodschappen op VRT Max. ‘Dat is iets wat mensen stoort en wat eigenlijk niet kan’, zei Dalle in de Commissie. De reclameboodschappen bij liveverslaggeving staan volgens hem haaks op de digitale strategie van de openbare omroep. ‘De afspraak is dat digitale toepassingen even gebruiksvriendelijk moeten zijn als lineaire kanalen’, zei de minister. Hij wees er ook op dat de praktijk strijdig is met de beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse overheid. Dalle zei het bezwaar ook te hebben aangekaart bij de VRT. ‘Ze hebben begrip voor ons standpunt en er komt een uitdoofscenario.’

Opvallend: het is al de tweede keer dat de CD&V-minister scherp is voor een strategische beslissing van de VRT-directie. Toen de omroep eind augustus aankondigde het regionale ochtendblok van Radio 2 op te doeken, verslikte Dalle zich naar eigen zeggen in zijn koffie. ‘Lokaal nieuws is voor CD&V heel belangrijk en het behoort ook tot het DNA van Radio 2’, zei hij in Het Laatste Nieuws.