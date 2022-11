Brigitta Callens overweegt juridische stappen tegen Zillion-film

Ex-Miss België Brigitta Callens overweegt juridische stappen tegen de makers van de film Zillion. Hoewel ze in de film niet bij naam wordt genoemd, zijn de gelijkenissen tussen Callens en het personage Vanessa overduidelijk. ‘Dat brengt de reputatie van mijn cliënte schade toe’, zegt haar advocate Christine Mussche.

Is Vanessa Goossens, de partner van Frank Verstraeten in de film Zillion, in werkelijkheid Brigitta Callens? Door het personage een andere naam te geven, suggereren de filmmakers enige poëtische afstand ...