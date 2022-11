‘Wie een politieagent viseert net omwille van de functie die hij of zij uitoefent, viseert de hele samenleving’, zegt Van Quickenborne. ‘Dit dossier roept onzalige herinneringen op aan 29 mei 2018, toen de laatste terroristische aanslag in ons land plaatsvond, meer bepaald in Luik. Die dag schoot Benjamin Herman, gedetineerde met penitentiair verlof, twee agenten en een derde persoon dood werd hij uiteindelijk zelf dodelijk getroffen door politieagenten.’

In de Commissie Binnenlandse Zaken geeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne meer achtergrond bij de zaak van Yassine M. Hij benadrukt daarbij dat het parket de zaak wel degelijk ernstig heeft genomen. Daarmee volgt hij de nota van Johan Delmulle, procureur-generaal van Brussel.

De Commissie buigt zich over de aanslag door Yassine M. op twee politieagenten vorige week donderdag, waarbij de 29-jarige agent Thomas Monjoie om het leven kwam. Yassine M. zat eerder een gevangenisstraf uit. De verdachte werd op 10 juli 2019 vrijgelaten uit de gevangenis. Hij werd volgens een rapport omschreven als een manipulator, zegt Van Quickenborne. ’De cel radicalisme raadpleegde de OCAD lijst. Daaruit bleek dat er sinds zijn vrijlating geen verontrustende gegevens waren tegen hem.’ De minister geeft aan dat verschillende magistraten gecontacteerd werden. Er kwam een vraag voor begeleiding naar een psychiatrisch ziekenhuis, laat de minister weten. ‘De conclusie is dat niet anders kan worden gesteld dat het parket van Brussel niet over één nacht ijs is gegaan’, zegt hij.

Arrestatie of opname?

‘Op 10 november kwam er een oproep van de Politiezone Brussel Noord. Een man gaf in de ochtend aan haat te voelen voor de politie. Hij dacht aan gewelddadige handelingen en wenste geholpen worden’, legt de minister uit. ‘Hij zegt me dat hij haat heeft tegenover de politie’, citeert de minister een getuige. Volgens de getuige gaf de man aan dat hij zulke gedachten niet wilde hebben maar een normaal leven wilde. Die getuigenis wordt ook bevestigd door anderen. Er zou heel die ochtend geen sprake geweest zijn van geweld tegenover de politie. Dat was ook niet het geval tijdens de transfer naar het ziekenhuis. En ook daar, in het ziekenhuis, was er geen sprake van geweld.

Het gedrag van de betrokkene voldeed niet aan de vereisten voor een arrestatie, klinkt het in een rapport opgevraagd door de minister. ‘Er zouden onvoldoende aanwijzingen geweest zijn. Ook zou er niet konden worden afgeleid dat de persoon ermee dreigde een terroristisch misdrijf te zullen plegen’, zegt Van Quickenborne.

Over een vrijwillige opname geeft de minister ook duidelijkheid. ‘Aangezien het gaat om een verregaande inbreuk op wet op vrijheid van een persoon, kan een gedwongen opname enkel gebeuren indien de betrokkene een vrijwillige behandeling weigert.’ Bij een vrijwillige opname, kan de patiënt die steeds afbreken. Er werd door de verschillende magistraten besloten dat een onvrijwillige opname niet mogelijk was, verduidelijkt de minister. Dit omdat de man zich vrijwillig wilde laten opnemen en meewerkte.

‘Na de evaluatie door een verpleegster hebben de agenten de spoeddienst verlaten. Ze hebben de mensen op de spoeddienst niet op de hoogte gebracht van het gevaar van Yassine M. Die laatste werd niet onderzocht door een psychiater omdat hij het ziekenhuis had verlaten’, citeert minister Van Quickenborne het ziekenhuis. Het rapport van de procureur-generaal verduidelijkt volgens de minister niet of er behalve die ochtend en ’s avonds nadat M. al verdwenen was, nog contact was tussen de politie en de spoeddienst. Dit wordt nu ook onderzocht, meldt de minister.

Niet in Syrië

Minister Van Quickenborne schetst de voorgeschiedenis van Yassine M., die een strafregister en detentieverleden torst. Er zijn twee veroordelingen geweest, een voor diefstal met geweld in bende. Voor een tweede feit zat hij in voorhechtenis, het ging om een overval met wapen.

Hij stond al meer dan 5 jaar op de OCAD-lijst, verduidelijkt de minister. In februari 2020 werd hij omschreven als ‘potentieel gewelddadige extremist’. Hij werd ook door de staatsveiligheid opgevolgd tijdens zijn tijd in de gevangenis. M. zou nooit naar Syrië afgereisd zijn.

Al tijdens zijn detentie kreeg hij psychologische begeleiding. In de loop van de jaren waren er verschillende ontmoetingen tussen hem en Caprev, het Centrum voor hulp aan mensen betrokken bij radicalisering, dat werd opgericht na de aanslagen in Brussel. De Caprev-begeleiding liep ook nog door na zijn vrijlating. Hij werd opgevolgd door een vzw die hem wekelijks opvolgde na vrijlating. Een eerste ontmoeting vond plaats in februari 2019, tijdens zijn detentie en die opvolging zou tot zeer recent nog hebben plaatsgevonden.

Wel was er eerder een klacht van huiselijk geweld. Dat betrof een ruzie tussen een broer en zus van de betrokkene, die echter geen slagen zou hebben uitgedeeld en gen verdachte was in de zaak. Na zijn vrijlating werd M. geklasseerd door het Ocad als niveau 2, wat aangeeft dat de gevaren als ’weinig waarschijnlijk’ werden geacht. Sinds zijn vrijlating ontving het Ocad immers geen enkele melding van een inbreuk door betrokkene. Dat was gewettigd volgens de minister omdat er geen elementen ten laste waren en omdat hij begeleiding van verschillende diensten aanvaardde. Het Ocad schreef dat hij sinds zijn vrijlating tekenen gaf dat hij zich wou integreren en aangaf in Elsene te willen wonen om verder te wonen van mogelijk radicale invloeden in Molenbeek en Anderlecht.

Jonathan Jacob

‘Het is niet de eerste keer dat de samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening in opspraak komt, met name bij een psychiatrische context’, benadrukt de minister. ‘Het meest bekende geval is dat van Jonathan Jacob, die overleed in een politiecel nadat hij tot tweemaal toe was geweigerd in de psychiatrie. Het kader moet duidelijker. Zodat dergelijke tragedies niet meer kunnen gebeuren.’