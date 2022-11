E17 van Antwerpen naar Gent volledig dicht na zwaar ongeval: autocar ingereden op vrachtwagen

De E17 van Antwerpen naar Gent is volledig dicht in Destelbergen. Daar is een autocar ingereden op een vrachtwagen, meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Maandagmiddag, kort na de middag, is een autocar uit Nederland ingereden op een vrachtwagen ter hoogte van Destelbergen. Er zou sprake zijn van negen gewonden. ‘De Nederlandse autocar is in volle rit ingereden op een remmende vrachtwagen’, legt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeercentrum uit.

De bestuurder van de bus zit gekneld. Hij zou zwaargewond zijn.

Het ongeval gebeurde op de middenrijstrook waardoor aanvankelijk enkel de midden- en rechterrijstrook versperd waren. ‘Maar de linkerrijstrook is nu ook afgesloten voor de hulpdiensten. Wat grote verkeershinder veroorzaakt.’

Volgens Bruyninckx zijn de hulpdiensten massaal aanwezig. ‘We zien op onze camera’s een grote ontplooiing van medische assistentie, zo zien we 8 ziekenwagens staan. Er zijn heel wat mensen gewond in de autocar, maar het is niet duidelijk wat de aard van die verwondingen zijn.’

Al het verkeer richting Gent moet de snelweg verlaten in Beervelde en een omleiding volgen in de omgeving naar knooppunt Destelbergen.