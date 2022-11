Middelbare school in Wetteren ontruimd na bommelding

In het Oost-Vlaamse Wetteren is de middelbare school Mariagaard maandagmorgen ontruimd na een bommelding.

De school aan de Oosterzelesteenweg (N42) werd ontruimd nadat in een mail aan een leerkracht gedreigd werd dat er een bom zou afgaan in het derde lesuur. Ongeveer 800 leerlingen werden geëvacueerd en opgevangen in het sport- en recreatiedomein De Warande. Ook de N42 werd volledig afgesloten tussen de Brusselsesteenweg Wetteren (N9) en het op- en afrittencomplex van de E40.

In de mail werd een leerkracht afgedreigd om punten aan te passen. De afzender stelde dat er maandag een bom zou afgaan op de school, en dreigde er ook mee om aan de woning van de leerkracht een bom te plaatsen. De mail was afkomstig van een leerling, maar die zegt dat hij gehackt zou zijn.

De hulpdiensten namen geen risico. ‘Politie, brandweer, medische diensten en Dovo zijn ter plaatse met snuffelhonden. De gemeentelijke crisiscel is samengekomen om de situatie te coördineren’, zei het gemeentebestuur van Wetteren. ‘De kinderen krijgen psychologische hulp van vijf specialisten. De ouders krijgen informatie over het afhalen via Smartschool.’

Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar voorlopig is er niemand opgepakt. De gebouwen van de school werden bijna volledig doorzocht, maar zonder resultaat. Ook de sweeping van de woning van de bedreigde lerares bleek negatief.