Oudste Belg op 111-jarige leeftijd overleden

Marcelle Lévaz, de oudste inwoner van België en van de Benelux, is zondagavond overleden in de regio Borgworm, in de provincie Luik. Dat heeft persagentschap Belga vernomen van de burgemeester van Remicourt, waar de vrouw woonde, en van de begrafenisondernemer.

Lévaz vierde op 18 maart eerder dit jaar nog haar 111de verjaardag. De vrouw werd op 18 maart 1911 geboren in Braives en overleed zondagavond kort na 21 uur.

Na het overlijden van Lévaz is de Vlaamse Magdalena Janssens (110) de oudste inwoner van België en van de Benelux, meldt de Belgische tak van de European Supercentenarian Organisation (ESO). Madeleine, zoals Janssens genoemd wordt, werd op 16 maart 1912 geboren in Antwerpen en woont momenteel in Zandhoven.

De oudste man van België is Jaak Broeckx uit Bree. Hij is momenteel 108 jaar. Leny Mackenbach is op haar 109de dan weer de oudste inwoner van Nederland. Zij werd geboren op 29 december 1912.