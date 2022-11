Adnan Custovic ontslagen als coach van KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft vanmorgen de samenwerking met coach Adnan Custovic en assistent Gunther Van Handenhoven stopgezet. De club zegt zo snel mogelijk werk te maken van een opvolger. De naam van Bernd Storck circuleert.

Het verhaal van Adnan Custovic bij KV Kortrijk is nooit een sprookje geweest. De Bosniër nam het stokje op speeldag zeven over van Karim Belhocine, maar wist amper twee keer te winnen in de competitie. De recente bekerzege kon zijn positie niet redden. ‘Tot de rode kaart van D’Haene dacht ik dat we punten konden pakken’, vertelde Custovic op de persconferentie na de match van afgelopen weekend tegen AA Gent. Het was meteen zijn laatste optreden als Kortrijk-coach. ‘Die rode kaarten zijn natuurlijk een probleem. Het is niet evident om dan nog een resultaat te behalen. Gent was vandaag ook gewoonweg beter. Ze beschikken over meer individuele kwaliteiten. We probeerden nog te drukken, maar zelfs na de rode kaart van Kums was Gent beter.’

Custovic was duidelijk geëmotioneerd toen zijn positie gisteravond ter sprake kwam. ‘Ik weet niet hoe het voor mij zal verdergaan bij KV Kortrijk. Het enige dat telt is de toekomst van de club, die staat op één. Ik ben nu toe aan mijn tweede periode hier en ik leef hard mee. KV Kortrijk verdient deze situatie niet. Ik ben erg ontgoocheld. We zullen zien wat de toekomst brengt.’