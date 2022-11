Giacometti krijgt eigen museum in Parijs

Parijs is binnenkort weer een museum rijker, gewijd aan één beroemde kunstenaar. In het voormalige treinstation Invalides komt er in 2026 een Giacometti Museum & School.

De Fondation Giacometti kwam in 1993, na de dood van de weduwe van de Zwitserse kunstenaar, in het bezit van diens nalatenschap. Ze is immens: ze bevat 260 bronzen sculpturen, 550 plaasteren werken, schilderijen, duizenden tekeningen, archiefmateriaal en een bibliotheek.

In Montparnasse, de Parijse buurt waar Alberto Giacometti tussen 1926 en 1966 leefde, werd in 2018 zijn mythische atelier gereconstrueerd. De Fondation organiseerde in het pand kleine maar fijne tentoonstellingen rond het oeuvre, in relatie tot dat van schrijvers en artiesten me wie Giacometti een band had. Maar het hôtel particulier in art-decostijl was niet geschikt om groots uit te pakken. Dat wordt nu anders, in het nieuwe museum dat volledig aan Giacometti gewijd zal zijn. De Stichting sloot er een overeenkomst met de stad Parijs voor af.

• Dichter bij Giacometti

Het museum komt in Invalides, een treinstation dat werd opgetrokken naar aanleiding van de wereldtentoonstelling van 1900. De laatste gebruiker was Air France. Het centraal gelegen historisch gebouw en de ondergrondse ruimtes worden gerenoveerd naar een concept van de Franse architect Dominique Perrault. De tentoonstellingszalen, aangevuld met publieksvoorzieningen, zullen een oppervlakte van 6.000 m² beslaan.

Vorig jaar was er een grote Giacometti-tentoonstelling in Porto. Foto: sopa/getty

De Fondation Giacometti maakte de voorbije jaren een vloot aan tentoonstellingen mogelijk rond de kunstenaar. Giacometti’s bronzen sculpturen, met hun uitgebeende silhouetten die de erosie van de tijd oproepen, werden al tijdens zijn leven synoniem voor vervreemding en existentiële eenzaamheid.

Het nieuwe museum krijgt een permanente opstelling, met een wisselende selectie van enkele honderden werken. Ook de kopie van Giacometti’s atelier zal er te zien zijn. Er komen tijdelijke tentoonstellingen en de Fondation richt ook een école de création op.