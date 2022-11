Agent veroordeeld voor slagen en verwondingen aan minderjarige

De Antwerpse correctionele rechtbank heeft een lid van het Antwerpse politiekorps veroordeeld voor slagen en verwondingen aan een minderjarige. Hij kreeg evenwel opschorting van straf door zijn onberispelijk gedrag en blanco strafregister. De rechter sprak van een ‘ernstig gebrek aan respect voor de fysieke integriteit van een minderjarige’.

De feiten dateren van 14 september 2020, midden in de coronacrisis. Een groepje jongeren viert op de Dageraadplaats het einde van de examens. Een buurtbewoner belt de politie en rond 23.10 uur komen twee ploegen ter plaatse, onder wie ook de 29-jarige veroordeelde R.H. Wanneer een discussie met de vriend van het slachtoffer uit de hand loopt, besluit de politie om de jongeman bestuurlijk aan te houden.

‘Toen mijn cliënt zag hoe zijn vriend tegen de grond werd gewerkt door die agenten, liep hij op hen af’, zegt John Maes, advocaat van het slachtoffer Kagiso T. ‘De beklaagde gaf hem twee vuistslagen met speciale verzwaarde handschoenen. Mijn cliënt was meteen buiten westen.’ Het incident met de toen 16-jarige scholier kwam aan het licht tijdens een Pano-reportage over politiegeweld.

Het minderjarige slachtoffer, Kagiso T. Foto: © VRT

Volgens de verdediging van R.H. kwam het slachtoffer de agent tegemoet met zwaaiende armen en was er sprake van een onmiddellijke dreiging. Hij moest zich dus wel verdedigen. De rechtbank ging niet akkoord met die redenering. ‘Uitlokking of wettelijke verdediging wordt niet door objectieve bewijzen ondersteund’, aldus de rechtbank. ‘De reactie van de beklaagde was disproportioneel.’ Daarvoor steunt de rechtbank op verklaringen van getuigen, de vaststelling van de politie en videofragmenten.

Schadevergoeding

De agent krijgt de gunst van opschorting omwille van zijn onberispelijk gedrag in het korps en zijn lege strafregister. ‘We houden ook rekening met de moeilijke omstandigheden tijdens de coronacrisis voor jongeren, maar ook voor agenten die de maatregelen moesten handhaven’, zei de rechtbank. Kagiso T. krijgt een schadevergoeding van 1.000 euro, zijn ouders krijgen elk 250 euro.

Zijn advocaat is tevreden met de uitspraak. ‘Het is een genuanceerd vonnis. Voor ons was het belangrijk dat duidelijk werd gemaakt dat mijn cliënt niet als aanvaller werd neergezet, en daarin is de rechtbank ons gevolgd. Hij treft geen schuld aan dit gebeuren. Er is ook begrip getoond voor de omstandigheden van de agent, wij wilden hem ook niet buitenmatig gestraft zien.’

R.H. was niet aanwezig in de rechtbank. Tijdens de pleidooien afgelopen week was al gebleken dat de man niet was geschorst omwille van de feiten. Of er na de veroordeling nu wel een tuchtrechtelijke procedure wordt opgestart, moet nog blijken.