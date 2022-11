Xi Jinping ontmoet Joe Biden: ‘Onze twee grote landen moeten de juiste richting van de relatie bepalen’

De Chinese president Xi Jinping en de Amerikaanse president Joe Biden ontmoeten elkaar in de marge van de G20-top in Bali. Het bilateraal onderonsje moet de banden tussen China en de VS uit het slop halen.

Het is de eerste keer dat Joe Biden als Amerikaans president Xi ontmoet. De twee willen ervoor zorgen dat hun relatie niet te ver ontaardt. Spanningen over handel en expansie in de Zuid-Chinese Zee, Taiwan, de oorlog in Oekraïne en nucleaire experimenten van Noord-Korea zullen er op de agenda staan.

Voor de twee richting de vergaderzaal liepen, toonde Xi zich optimistisch. ‘Ik kijk ernaar uit om met Biden de relaties opnieuw op de rails te krijgen’, zei hij. ‘Onze twee grote landen moeten de juiste richting van onze relatie bepalen.’ Hij is tevreden om Biden in het echt te kunnen spreken, maar zegt ook dat ze nooit het contact verloren, dankzij telefoon- en videogesprekken.

Hoewel de inzet van de topontmoeting hoog is, zijn de verwachtingen erg laag. ‘Ze zoeken een grens aan de rivaliteit om echt conflict te vermijden’, zei Bonnie Glaser, directeur van het Azië-programma van de Amerikaanse denktank German Marshall Fund of the US, eerder tegen De Standaard.