De Portugese profvoetballer Cristiano Ronaldo zei tijdens een interview dat hij uit zijn eigen club gedwongen wordt. De 37-jarige voetballer voelt zich ‘verraden’ door Manchester United.

Ronaldo was niet mals voor Manchester United tijdens een interview met Piers Morgen op het Britse TalkTV. Tijdens het gesprek kreeg Ronaldo de vraag of het bestuur van zijn club hem probeerde buiten te werken. Hij reageerde dat niet alleen de coach, Erik ten Hag, dat probeert, maar ook ‘twee of drie anderen’. ‘Ik voelde me verraden’, zei hij. ’Sommige mensen willen me hier niet. Dat was niet alleen het geval dit jaar, maar ook vorig jaar.’

Vorige maand zei Ten Hag dat Ronaldo, die in augustus vorig jaar terugkeerde naar Man United, een plek weigerde als invaller tegen Tottenham Hotspur. De 37-jarige maakte ook geen deel uit van de ploeg die daarna tegen Chelsea speelde. Ten Hag en Ronaldo leven op gespannen voet, bevestigde de voetballer tijdens het interview. ‘Ik heb geen respect voor hem omdat hij geen respect voor mij toont. Als jij mij niet respecteert, zal ik nooit respect voor je hebben.’

Ronaldo zei ook dat de club hem niet steunde toen zijn dochter in juli naar het ziekenhuis werd gebracht. Hij verwijt de club een gebrek aan empathie toen hij niet op tijd kwam voor de voorseizoentraining. ‘Ik denk dat de fans de waarheid moeten weten’, vertelde hij. ‘Ik wil het beste voor de club, maar een aantal zaken verhindert dat we het topniveau bereiken van City, Liverpool en zelfs Arsenal. United zou naar mijn mening top moeten zijn, maar is dat helaas niet.’

United wilde niet reageren op de uitspraak. Na de wedstrijd tegen Tottenham zei Ten Hag dat Ronaldo ‘een belangrijke speler in de ploeg’ bleef.