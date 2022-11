Auto’s rijden frontaal op elkaar in op brug over Albertkanaal

Op de Brug van den Azijn over het Albertkanaal tussen Deurne en Merksem zijn zondagnacht twee auto’s frontaal op elkaar ingereden. Een slachtoffer verkeert in kritieke toestand, ook drie anderen raakten gewond.

Het ongeval gebeurde rond 2 uur. Een Nissan en een Mercedes reden om nog onduidelijke reden op elkaar in. In de ene auto zat één inzittende, die in levensgevaar verkeert. In de andere auto zaten drie inzittenden, ook zij raakten gewond.

Brandweer Zone Antwerpen hielp de gewonden uit de wrakken te bevrijden. Tijdens die werken was de baan volledig afgesloten. Een medewerker van het gerechtelijk labo kwam ter plaatse om vaststellingen te doen.

Intussen is de baan weer vrij. ‘Het onderzoek naar de omstandigheden loopt’, zegt Kim Bastiaens van Politiezone Antwerpen.